Кроссовер Mazda оказался самым безопасным в мире

Компактный кроссовер Mazda CX-30 завоевал максимальное количество баллов за всю историю организации Euro NCAP.

Об этом сообщается на сайте организации. Специалисты независимой европейской организации Euro NCAP провели очередную серию краш-тестов автомобилей, представленных в этом году.

Mazda CX-30 получила рекордное количество зачетных баллов за всю историю существоания Euro NCAP euroncap.com

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В рамках испытаний краш-тестам были подвергнуты четыре автомобиля: два компактных SUV – Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, гибридный внедорожник Ford Explorer Hybrid, а также компактный хэтчбек Opel Corsa. Первые три получили максимальный рейтинг 5 звезд, а Opel завоевал 4 звезды.

Краш-тест Euro NCAP 2019: Mazda CX-30 euroncap.com

Самые лучшие результаты по итогам сессии показал новый кроссовер Mazda CX-30. Эта модель была презентована весной нынешнего года на автошоу в Женеве. Она занимает место в модельной линейке между уже хорошо известными кроссоверами CX-3 и CX-5.

Автомобиль удивил специалистов Euro NCAP, показав феноменальные показатели безопасности. За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99%). Кроме того, модель набрала 42,2 балла (86%) за безопасность детей, 38,7 балла (80%) – за безопасность пешеходов, а работу вспомогательных систем оценили в 10 баллов (77%).

Краш-тест Euro NCAP 2019: Mazda CX-30 euroncap.com

Компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB и семиместный внедорожник Ford Explorer выдержали испытания прочностью на "отлично".

А вот представителю нового поколения Opel Corsa до заветной "пятерки" не хватило совсем немного баллов. Среди причин можно назвать критические нагрузки на шею при ударе сзади, а также недостаточно корректная работа электронных помощников водителя в критических ситуациях.

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