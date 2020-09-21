Кроссовер Mazda CX-30 получит мощный турбомотор

Компактный кроссовер Mazda CX-30 получит новый 4-цилиндровый турбомотор, который ранее уже примерила родственная Mazda3

Об этом сообщает пресс-служба компании. После успешного дебюта на Mazda3 следующей моделью, которая обзаведется мощной турбированной версией.

Mazda CX-30 Turbo. Фото: insidemazda.mazdausa.com

Новый кроссовер СХ-30, дебют которого в Украине состоялся весной нынешнего года, получит новую версию. Топовая модификация будет иметь в своем арсенале 253-сильную "четверку" с турбонаддувом. Этот мотор обладает крутящим моментом 433 Нм, которые будут передаваться ко всем четырем ведущим колесам посредством 6-ступенчатой автоматической трансмиссии. При использовании низкооктанового бензина мощность и крутящий момент составят 230 л.с. и 420 Нм соответственно.

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Внешне турбированная версия будет отличаться от своих собратьев черным глянцевым декором, 18-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета, увеличенными патрубками выхлопной системы и соответствующими шильдиками.

Mazda CX-30 Turbo. Фото: insidemazda.mazdausa.com

В салоне топовой версии появятся хромированные элементы декора, безрамочное самозатемняющееся зеркало заднего вида, мультимедийная система с 8,8-дюймовым дисплеем и премиальная аудиосистема Bose с 12-ю динамиками. Также для новинки подготовили собственную двухцветную отделку из кожи и алькантары.

Mazda CX-30 Turbo. Фото: insidemazda.mazdausa.com

В комплектацию CX-30 Turbo войдет полный комплекс систем безопасности i-Activsense, включающий адаптивные фары, систему распознавания дорожных знаков, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и другие полезные электронные помощники водителя.

Mazda CX-30 Turbo. Фото: insidemazda.mazdausa.com

В продаже в США новинка ожидается до конца нынешнего года, а цены станут изветстны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda подготовила для поклонников бренда особую "карбоновую" серию своих популярных моделей.