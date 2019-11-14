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14 ноября • обновлено в 14:09
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Кроссовер Kia Sorento 2020: что известно о новинке

1.2т
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Большой кроссовер Kia Sorento 2020 дебютирует в этом ноябре в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Появилась свежая информация о грядущей новинке.

Как рассказали представители Kia ресурсу Motor1, в Лос-Анджелес компания привезет неназванный автомобиль. Судя по всему, речь идет именно о "Киа Соренто" 2020 модельного года. Этот автомобиль является ближайшей премьерой бренда.

Кроссовер Kia Sorento дебютирует в ноябре в Лос-Анджелесе

Кроссовер Kia Sorento дебютирует в ноябре в Лос-Анджелесе

motor1.com

Крупный кроссовер является одним из ключевых игроков Kia на рынке США, но автомобиль пользуется высоким спросом во многих странах. Уже появились шпионские фото Kia Sorento 2020 во время тестовых заездов.

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Кузов прототипа по традиции скрыт под камуфляжем. Однако многое уже становится понятным. Со меной поколений кроссовер "Киа Соренто" прибавит в размерах. На данный момент длина актуальной генерации составляет 4,76 м.

Новый кроссовер Kia Sorento уже тестируют на дорогах

Новый кроссовер Kia Sorento уже тестируют на дорогах

motor1.com

Kia Telluride 2020 выступит прототипом дизайна Kia Sorento 2020

Kia Telluride 2020 выступит прототипом дизайна Kia Sorento 2020

kia.com

Ожидается, что дизайн модели станет агрессивнее – внешность выполнят в стиле более крупного Kia Telluride. Пока этот полноразмерный кроссовер продают в Северной Америке. Но компания заявляла о своих планах вывести модель на глобальный рынок.

Новый Kia Sorento 2020 получит интерьер в похожем стиле

Новый Kia Sorento 2020 получит интерьер в похожем стиле

kia.com

Интерьер, скорее всего, также будет напоминать "Киа Теллурайд". Автомобиль получил широкую горизонтальную переднюю панель, возвышающийся над ней монитор мультимедийной системы и даже панели из натурального дерева.

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Салон Kia Sorento 2020 получит более простую отделку, но своей архитектурой будет напоминать старшего брата. Больше подробностей появится после премьеры на автошоу.

Актуальное, третье поколение Kia Sorento

Актуальное, третье поколение Kia Sorento

kia.com

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Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер Kia новости
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