Кроссовер Hyundai Santa Fe 2021: фото и сравнение с предшественником
Большой кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года уже полностью рассекречен. Новинка удивила изменениями в дизайне и даже переехала на новую платформу.
В первую очередь изменения в дизайне Hyundai Santa Fe затронули переднюю часть. И без того крупная решетка стала еще больше, передние фары как и прежде разделены на две части, но изменили свою форму, а полоски дневных ходовых огней теперь уходят вниз.
Интересно, что рисунок передней решетки будет отличаться в зависимости от выбранной версии: будут доступны Standard и Luxury. Стоит отметить, что внешность прежнего кроссовера Санта Фе еще не успела устареть. Обновление в большей степени связано с переходом на новую платформу. Ближайший родственник – новая Hyundai Sonata.
Задние фонари получили новую форму и графику. Теперь они соединены между собой светодиодной полосой. Доступны 20-дюймовые диски нового дизайна.
Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного года изменился довольно серьезно благодаря новой центральной консоли. Ее наклон теперь сильнее, а селектор автоматичесткой КПП заменили набором клавиш. Полностью переработан блок управления климат-контролем, появилась цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма.
Монитор мультимедийной системы увеличился до 10,25 дюймов. Появились материалы более высокого качества и новые варианты отделки.
Новый Santa Fe впервые получит систему мягкого и плагин-гибрида. Продажи обновленного кроссовера в Европе начнутся в сентябре 2020 года.
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