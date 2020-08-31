Кроссовер Honda неудачно превратили в Lamborghini

В американском штате Калифорния сфотографировали кроссовер Honda Crosstour в необычном тюнинге. Судя по фото, из автомобиля хотели сделать некое подобие люксового Lamborghini Urus, но получилось не очень.

Соответствующие снимки появились в соцсети Reddit.

Honda Crosstour в стиле Lamborghini Urus Фото: reddit.com

Придать вид "Ламбы" владелец хотел с помощью установки характерной решетки радиатора, сплиттера, спойлера и новой оптики. Кроме того, автомобиль получил имитирующие расширители колёсных арок, и прикрученный к бамперу поручень, назначение которого остаётся неясным.

Honda Crosstour в стиле Lamborghini Urus Фото: reddit.com

По идее, автомобиль должен был выглядеть весьма эффектно, однако реализация "довеска" подкачала: местами элементы обвеса перекрывают друг друга, а общая установка и сборка элементов не аккуратна.

Отметим, что Lamborghini Urus является одним из самых дорогих кроссоверов в мире, его цена стартует примерно от 200 000 евро. Машина оснащается 650-сильным V8, с которым ускоряется до "сотни" за 3,6 секунды и развивает 305 км/ч максимальной скорости.

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