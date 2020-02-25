Geely выпустила дешевый кроссовер с защитой от коронавируса

Компания Geely представила новый кроссовер под названием Icon. Автомобиль уже поступил в продажу и предлагает интересное оснащение.

Как выяснил OBOZREVATEL, Geely Icon должны были показать на спецмероприятии, но из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, производитель ограничился онлайн-презентацией. При этом дизайн модели показали еще осенью прошлого года, а теперь же новинку рассекретили полностью – включая обнародование цен.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon представляет собой компактный кроссовер, длина которого составляет 4350 мм (размер колесной базы – 2640 мм). Внешне новинка очень похожа на Range Rover Evoque, хотя в целом её дизайн можно назвать оригинальным.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Уже в базе Geely Icon предлагает полностью светодиодную оптику, цифровые экраны приборной панели и мультимедиа (оба – диагональю 10,25 дюймов), климат-контроль, круиз-контроль, систему бесключевого доступа, а также подогрев передних кресел. Но, что ещё интереснее, автомобиль получил новую систему очистки воздуха, которая убивает вредные элементы воздуха, включая вирусы и бактерии. Такая "фишка" стала ответом Geely на коронавирус – в свете последних событий она может обеспечить повышенный интерес публики к новой модели.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Топовые варианты модели также оснащаются камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой для телефона, контролем рядности движения, мониторингом "слепых" зон, автоматическим парковщиком и адаптивными фарами.

Под капотом авто – 1,5-литровый 3-цилиндровый турбмотор, который Geely разработала совместно с Volvo. В обычном исполнении такой двигатель выдает 177 л.с. и 255 Нм, а в варианте с 48-вольтовым стартер-генератором, помогающим ДВС при пиковых нагрузках – 190 сил и 300 Нм. Состыковывается мотор с 7-скоростным роботом, вся тяга передается исключительно на переднюю ось.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Стоимость Geely Icon в зависимости от версии варьируется в диапазоне от 16 500 до 18 300 долларов. Пока автомобиль доступен лишь в Китае, но чуть позже он должен выехать за его пределы.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Geely представила еще один кроссовер, который удивил непонятным названием.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!