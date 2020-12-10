Кроссовер Changan CS35 Plus рассекретили до дебюта

Компания Changan готовится к презентации обновленного кроссовера Changan CS35 Plus, который будет выполнен в новой стилистике бренда.

Об этом сообщает портал Autohome. Новинка, внешность которой оказалась раскрыта в сети до официальной премьеры, получит новую узкую головную оптику, крупную облицовку радиатора в черном глянце, новые бамперы и видоизмененную заднюю часть с новым фонарями.

Changan CS35 Plus до и после рестайлнга autohome.com.cn

Changan CS35 Plus сохранил практически прежние габаритные размеры (4330/1825/1660 мм) и колесную базу (2600 мм). Лишь длина машины стала на 5 мм меньше за счет новых бамперов. Для новинки будет предложена расширенная палитра цветов с яркими контрастными вставками, панорамная крыша, а также новые легкосплавные диски с различными рисунками.

Дизайн интерьера также претерпит изменения: автомобиль получит новый руль, обновленную приборную панель, цифровую шкалу приборов и информационно-развлекательную систему с расширенным функционалом.

Changan CS35 Plus получит видоизмененную заднюю часть с новыми бамперами и встроенными хромированными патрубками autohome.com.cn

По предварительной информации под капотом базовой версии кроссовера будет располагаться уже знакомый по предшественнику атмосферный мотор объемом 1,6 л (128 л.с.), а для более дорогих версий готовят новый более мощный двигатель, который сменит нынешний 1,4-литровый турбомотор. В паре с ними будет предложена 5-ступенчатая "механика", вариатор на 8 фиксированных передач, а также 6-ступенчатымй "автомат" от японской компании Aisin.

Официальная премьера обновленного Changan CS35 Plus состоится в будущем году. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

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