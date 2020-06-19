Кроссовер Bentley Bentayga 2021 показали внутри и снаружи

Презентация Bentley Bentayga 2021 модельного года ожидается в конце лета, но роскошный кроссовер уже рассекречен. На фото показали дизайн кузова и детали салона Bentayga 2021.

В целом автомобиль выполнили в стиле Bentley Flying Spur, который был представлен в Украине в этом году. Кроссовер Бентли Бентайга 2021 получил похожую переднюю решетку и фары – они сохранили компоновку четырех окружностей, но слегка изменили свою форму.

Новый кроссовер Бентли выполнили в стиле седана Flying Spur Bentley

Внешность Bentley Bentayga пора освежить, поэтому в конце лета будет представлен обновленный SUV Bentley

Появился также новый бампер с крупными воздухозаборниками и обильной хромированной отделкой. На фото видно, что у автомобиля изменился дизайн колесных дисков. Кроме кузова, в сеть просочилось несколько фото интерьера.

Салон Bentley Bentayga 2021 autocar.co.uk

Так, автомобиль оснастили модифицированным цифровым щитком приборов с обновленной графикой и увеличенным монитором информационно-развлекательной системы. Кроме того, центральные воздуховоды климатической установки над экраном отказались от круглой форму в пользу той, которая опять же напоминает Flying Spur.

Центральный монитор стал больше, а форма дефлекторов изменилась autocar.co.uk

Кроссовер Bentley Bentayga получил новый щиток приборов autocar.co.uk

Изменений в моторной гамме не ожидается. По-прежнему роскошный SUV предложат с бензиновыми W12 и V8 мощностью 608 и 550 л.с. соответственно, а также с дизельным 421-сильным двигателем. На данный момент купить Bentley Bentayga в Украине можно от 7 248 000 грн.

Bentley Bentayga 2021 уже ловили в ходе испытательных заездов autocar.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине за $160 000 растаможили автомобиль стоимостью $500 000.