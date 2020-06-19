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Кроссовер Bentley Bentayga 2021 показали внутри и снаружи

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,8 т.
Дизайн Bentley Bentayga 2021 уже рассекречен, хотя премьера еще впереди

Дизайн Bentley Bentayga 2021 уже рассекречен, хотя премьера еще впереди

Презентация Bentley Bentayga 2021 модельного года ожидается в конце лета, но роскошный кроссовер уже рассекречен. На фото показали дизайн кузова и детали салона Bentayga 2021.

В целом автомобиль выполнили в стиле Bentley Flying Spur, который был представлен в Украине в этом году. Кроссовер Бентли Бентайга 2021 получил похожую переднюю решетку и фары – они сохранили компоновку четырех окружностей, но слегка изменили свою форму.

Новый кроссовер Бентли выполнили в стиле седана Flying Spur

Новый кроссовер Бентли выполнили в стиле седана Flying Spur

Внешность Bentley Bentayga пора освежить, поэтому в конце лета будет представлен обновленный SUV

Внешность Bentley Bentayga пора освежить, поэтому в конце лета будет представлен обновленный SUV

Появился также новый бампер с крупными воздухозаборниками и обильной хромированной отделкой. На фото видно, что у автомобиля изменился дизайн колесных дисков. Кроме кузова, в сеть просочилось несколько фото интерьера.

Салон Bentley Bentayga 2021

Салон Bentley Bentayga 2021

Так, автомобиль оснастили модифицированным цифровым щитком приборов с обновленной графикой и увеличенным монитором информационно-развлекательной системы. Кроме того, центральные воздуховоды климатической установки над экраном отказались от круглой форму в пользу той, которая опять же напоминает Flying Spur.

Центральный монитор стал больше, а форма дефлекторов изменилась

Центральный монитор стал больше, а форма дефлекторов изменилась

Кроссовер Bentley Bentayga получил новый щиток приборов

Кроссовер Bentley Bentayga получил новый щиток приборов

Изменений в моторной гамме не ожидается. По-прежнему роскошный SUV предложат с бензиновыми W12 и V8 мощностью 608 и 550 л.с. соответственно, а также с дизельным 421-сильным двигателем. На данный момент купить Bentley Bentayga в Украине можно от 7 248 000 грн.

Bentley Bentayga 2021 уже ловили в ходе испытательных заездов

Bentley Bentayga 2021 уже ловили в ходе испытательных заездов

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине за $160 000 растаможили автомобиль стоимостью $500 000.

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