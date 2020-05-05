Кроссовер Audi RS Q8 превратили в 900-сильного монстра

Кроссовер Audi RS Q8 является самым мощным представителем семейства кроссоверов марки из Ингольштадта. Но всегда находятся люди, которые хотят большего.

В тюнинговой компании Manhart решили предложить свою версию стильного кроссовера, который смог удовлетворить амбиции своего владельца.

2021 Manhart RQ 900 manhart-performance.de

Модель получила обозначение RQ 900. От обычного RS Q8 она отличается агрессивным аэродинамическим обвесом, в состав которого входят дополнительные спойлеры, боковые юбки, расширители колесных арок и задний диффузор. Капот с вентиляционными прорезями изготовлен из карбонового волокна.

2021 Manhart RQ 900 manhart-performance.de

Дополняют образ стильные легкосплавные 23-дюймовые диски, а также выхлопная система с квартетом овальных патрубков. Дорожный просвет уменьшили на 30 мм. Салон отделали кожей и алькантарой, а также украсили золотистыми декоративными элементами.

2021 Manhart RQ 900 manhart-performance.de

2021 Manhart RQ 900 manhart-performance.de

Самые большие изменения произошли под капотом, где расположен 4-литровый V8 с двумя турбинами. Базовый 600-сильный мотор форсировали и теперь он развивает 900 л.с. А крутящий момент вырос с 800 до 1080 Нм. Чтобы справиться с возросшей мощностью, 8-ступенчатый "автомат" был также модернизирован.

2021 Manhart RQ 900 manhart-performance.de

2021 Manhart RQ 900 manhart-performance.de

2021 Manhart RQ 900 manhart-performance.de

Динамические и скоростные характеристики станут известны позже. С учетом того, что Audi RS Q8 разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а максимальная скорость достигает 309 км/ч, новинка от Manhart сможет показать значительно более впечатляющие показатели. Новинку оценили в 280 тысяч евро, а всего будет изготовлено 10 таких "монстров".

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