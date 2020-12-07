Кроссовер Aston Martin DBX посвятили шотландскому виски

Британская компания Aston Martin представила эксклюзивную версию кроссовера DBX, получившую название Bowmore Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спортивный кроссовер посвящен известной шотладской винокурне Bowmore, знаменитой на весь мир своим односолодовым виски.

Aston Martin DBX Bowmore Edition создан фирменным подразделением Q by Aston Martin media.astonmartin.com

Автомобиль создан фирменным подразделением Q by Aston Martin. Всего будет изготовлено 18 экземпляров кроссовера Bowmore Edition, а передадут их владельцам во время индивидуального тура по Шотландии с посещением винокурни и других местных достопримечательностей.

Aston Martin DBX Bowmore Edition украшают медные элементы декора, изготовленные из старых перегонных кубов media.astonmartin.com

Кроссовер будет предложен в двух эксклюзивных цветах – голубом Bowmore Blue и сером Xenon Grey. В обоих случаях автомобиль будет украшен контрастными медными деталями, изготовленными из старых перегонных кубов. Медные акценты используются и для отделки роскошного салона.

Aston Martin DBX Bowmore Edition получил оригинальный рисунок легкосплавных дисков media.astonmartin.com

Покупателям будут предложены два варианта отделки салона: однотонный Obsidian Monotone и двухцветный Copper Tan Metallic/Obsidian. Оба дополнены вставками из твида Bowmore Tweed, сотканного на одной из старейших фабрик Шотландии Islay Woollen Mill, основанной в 1883 году. Кроме того, покупатели получат в подарок стильные аксессуары – твидовое одеяло для пикника Bowmore и кожаную дорожную сумку.

Салон Aston Martin DBX Bowmore Edition может быть как однотонный – Obsidian Monotone... media.astonmartin.com

...так и двухцветный Copper Tan Metallic/Obsidian media.astonmartin.com

Стоимость эксклюзивной версии Aston Martin DBX Bowmore Edition стартует с отметки 219950 фунтов (241 тысяча евро), а первые экземпляры будут вручены владельцам в конце будущего года.

Aston Martin DBX Bowmore Edition media.astonmartin.com

Aston Martin DBX Bowmore Edition media.astonmartin.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin подготовила коллекционные экземпляры спорткаров в честь агента 007, а также выпустила эксклюзивный виски Black Bowmore DB5 1964.