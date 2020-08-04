Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию Bugatti

Как сообщает итальянский портал TuttoSport, слухи о покупке знаменитым футболистом гиперкара Bugatti Centodieci подтвердились.

Bugatti Centodieci. Фото: bugatti.com

Новинка, созданная в прошлом году в честь 110-летия основателя компании Bugatti Этторе Бугатти, пополнит роскошную коллекцию форварда команды "Ювентус". Это уже далеко не первый автомобиль престижного французского бренда, который пополнит собрание суперкаров футболиста. Ранее он уже приобрел несколько экземпляров Bugatti – Veyron и Chiron.

Bugatti из коллекции Криштиану Роналду. Фото: tuttosport.com

По данным итальянских СМИ, автомобиль будет выполнен в черно-белых тонах, чтобы отпраздновать победу "Ювентуса" в чемпионате в этом году. В компании Bugatti отказались прокомментировать информацию о покупке, но отметили, что "Роналду является частью семьи Bugatti".

Bugatti Centodieci. Фото: bugatti.com

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Bugatti Centodieci. Фото: bugatti.com

Bugatti Centodieci. Фото: bugatti.com

Напомним, что Bugatti Centodieci создан на базе модели Chiron. Он на 20 кг легче и немного мощнее. 8-литровый мотор W16 с четырьмя турбинами развивает мощность 1600 л.с., что на 100 сил больше, чем у "донора".

Bugatti Centodieci. Фото: bugatti.com

Bugatti Centodieci. Фото: bugatti.com

Гиперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 380 км/ч. Всего будет изготовлено 10 экземпляров модели, причем, несмотря на цену в 8 миллионов евро, все они уже распроданы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, швейцарские мастера создали уникальные часы Bugatti, стоимостью 280 тысяч долларов.