Криклий анонсировал возвращение обязательного техосмотра в Украине

Обязательный техосмотр автомобилей в Украине собираются внедрить с 2022 года. Соответствующий законопроект уже согласован со всеми ведомствами, кроме одного – Государственной регуляторной службы.

Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия. По словам чиновника, законопроект об обязательном техосмотре очень сложный и тяжелый, и его постоянно откладывают. Тем не менее Министерство инфраструктуры собирается продвигать документ в правительстве, заявил министр.

Владислав Криклий подчеркнул, что 2021 год – последний для внедрения обязательного техосмотра согласно договору об ассоциации с ЕС. Поэтому процедуру хотят вернуть уже с 2022 года.

Также министр отметил, что техосмотр в Украине уже давно стал частным бизнесом, им занимаются около 650 субъектов предпринимательской деятельности, а влияние государства в этой сфере – минимальное.

Напомним, обязательный техосмотр в Украине существовал до 2011 года. После этого его отменили для частных авто и оставили лишь для транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров и грузов на регулярной основе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начали выдавать специальные номера для электромобилей.