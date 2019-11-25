Правила нигде не прописаны: чем украинцам грозит новый закон о детских автокреслах

В Украине 20 ноября в силу вступил закон, подразумевающий штрафы за перевозку детей без использования специальных средств. Многие эксперты, семьи и автомобилисты недовольны законом, ведь он предполагает штрафы (510 грн, в случае повторного нарушения в течение года – 850 грн) за нарушение правил перевозки детей, хотя точных формулировок нет, а разъяснения со стороны законодателей не появились.

OBOZREVATEL пытался пообщаться с автором законопроекта Дмитрием Шпеновым, однако в его офисе связать с депутатом не смогли, поэтому получить комментарии не удалось. Тем не менее, закон уже действует, поэтому украинцам придется его выполнять. При этом трактовка спорных моментов не меняется. Как понимать бюрократические формулировки – неясно. Видимо, каждый решит это для себя.

Разбираться в спорных вопросах нашумевшего закона помогал автомобильный юрист Владимир Караваев:

"В законе сказано "за нарушение правил перевозки детей". Что такое "правила перевозки детей"? Там упоминается по поводу специальных средств. Перевозка детей осуществляется с помощью люльки, которая используется в возрасте до шести месяцев, потому что ребенок должен перевозиться в горизонтальном положении – у маленького ребенка голова тяжелая, поэтому вертикально, в случае столкновения, не допускается – может травмироваться. Поэтому люлька – до 6 месяцев. От 6 мес. до 7 лет – специальное детское кресло. Начиная с 7 до 12 лет можно использовать бустер. Наряду с этим можно использовать адаптеры, которые надеваются на обычный ремень. Это все и есть специальные средства для перевозки детей. И есть правила в европейских странах, которые это оговаривают".

Так выглядит специальный адаптер для ремня безопасности, позволяющий надежно зафиксировать ребенка

С безопасностью, которую обеспечивают "специальные средства", спорить не приходится. Разумеется, только в том случае, если автор закона действительно подразумевал детские автокресла. Тем не менее, о таких приспособлениях в тексте закона – ни слова, что и стало главной проблемой.

"Для чего все это делается? Задача – зафиксировать ребенка в автомобиле. Почему нельзя пользоваться штатным ремнем? Потому что штатный ремень проходит на уровне горла ребенка. Это все называется правилами. У нас эти правила абсолютно нигде не прописаны. Поэтому когда в законе говорится "нарушение правил перевозки детей" – как таковых правил нет у нас", – говорит Караваев.

Тем не менее, за нарушение правил перевозки детей предусмотрены штрафы, которые, по мнению эксперта, в сложившейся ситуации абсолютно безосновательны: "Полиция, конечно же, не будет штрафовать – она не может штрафовать за отсутствие автокресла в автомобиле. Если ребенок пристегнут ремнем безопасности – да, это противоречит нормам безопасности, но ремень безопасности – это в том числе такое средство, которое позволяет фиксировать. И, по большому счету, уже это не может являться основанием, чтобы полицейский сказал, что для ребенка не использованы спецсредства. Как же? Вот у меня ремень – специальное средство, и возразить против этого нечего".

Бустеры представляют собой сидушку без спинки и рассчитаны на детей постарше

Немаловажный момент состоит в том, что в Украине отсутствуют какие-либо правила, строго регулирующие перевозку детей с подробным разъяснением того, какие спецсредства необходимо использовать.

"Мы не можем, допустим, ориентироваться на наше национальное законодательство, потому что нигде таких разъяснений нет. Но есть мировая практика, есть общепризнанные понятия, что такое специальные средства для перевозки детей. Поэтому в данном случае руководствоваться придется ими", – считает автоюрист.

Можно ли сделать вывод, что закон не обязывает использовать детское автокресло, и это не будет нарушением? "А нигде в законе по поводу автокресла не сказано. Хотя я удивляюсь, потому что Национальная полиция в Facebook публиковала, что вступает в силу закон, будут штрафовать за отсутствие автомобильного кресла. Я в комментариях так и написал: уважаемые, не вводите людей в заблуждение, нет у нас такого в законе – за отсутствие кресла штрафовать", – добавил эксперт.

В законе прописано, что специальные средства должны использоваться для детей ростом ниже 145 см. Однако бустеры, рассчитанные на самых рослых, выдерживают до 36 кг. Но ведь ребенок может быть и тяжелее, при этом его рост легко укладывается, например, в 140 см. Неужели и здесь родителям придется ориентироваться самостоятельно и искать подходящее решение? "Здесь нужно акцентировать не на том, какое техническое средство, а на том, насколько обеспечена безопасность ребенка. Два правила: ребенок должен быть зафиксирован и ремень не должен проходить на уровне шеи. Все. Это для любого родителя самое главное", – отметил Караваев.

Эксперт резюмировал нововведения, порекомендовав правильно относиться к важным вопросам, даже несмотря на неточности в законе: "Я бы здесь вообще акценты не расставлял, какие штрафы введены. Все потому, что любой штраф по сравнению с жизнью и здоровьем ребенка – это ничто. И не полиция должна за этим следить, а за этим должен следить каждый родитель, у которого в автомобиле находится ребенок".

Украинцы обеспокоены новым законом и его неточностями

Стоит отметить и проблемы для перевозчиков, которые возникают в связи с новым законом. Например, для таксистов существуют те же неоднозначные вопросы, что и для любого автомобилиста.

"Кроме проблем в обществе, как родителям с детьми так и автолюбителям и перевозчикам на такси и другим перевозчикам, кроме проблем ничего не получилось, – сказал глава ассоциации таксистов Украины Андрей Антонюк. – Все штрафы для всех автолюбителей будут незаконны. И любой, кто штраф получит, обратится в суд. Проблема эта будет аннулирована, потому что какие средства имелись ввиду и о чем там кто говорил – непонятно".

Эксперт отмечает, что пассажиры такси уже сталкиваются с определенными проблемами. Многие перевозчики под страхом штрафа отказываются перевозить детей. При этом далеко не каждый таксопарк предлагает автомобили с детскими креслами. Особенно учитывая, что необходимы разные "специальные средства" в зависимости от возраста, роста и веса маленького пассажира.

Новый закон коснется и такси

Другие перевозчики чувствуют себя комфортно и не считают, что новый закон что-то меняет или приводит к определенным ограничениям, ведь точно в тексте ничего не разъясняется. "В правилах перевозки пассажиров четко написано, что пассажир такси может перевозить ребенка на руках, сидя на заднем сиденье. То есть никаких кресел, там ничего нет в принципе. Поэтому в такси вообще другая норма, которая говорит, что можно перевозить на руках на заднем сиденье", – аргументирует Антонюк.

Никаких изменений и поправок к тексту закона по-прежнему не последовало, но украинским автомобилистам в случае соответствующей ситуации необходимо общаться с представителями правоохранительных органов. Которые, кстати, остановят транспортное средство только в случае другого нарушения ПДД. Нарушение правил перевозки детей обнаружат уже по факту остановки, однако об отсутствии каких "специальных средств" будет идти речь (и будет ли вообще) – остается открытым вопросом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!