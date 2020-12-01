КПД дизельного двигателя довели до 50%

Bosch и китайская Weichai Power разработали дизельный двигатель для грузовых автомобилей, КПД которого достигает 50%.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В течение двухлетнего совместного проекта Bosch и Weichai Power, крупнейший производитель двигателей для коммерческих автомобилей в Китае, разработали дизельный мотор для тяжелых грузовиков. КПД новинки повышен с 46 до 50%, что устанавливает новый мировой стандарт.

Bosch и китайская Weichai Power разработали дизельный двигатель для грузовых автомобилей, КПД которого достигает 50% bosch.com

"Повысив эффективность на 4%, мы преодолели важный рубеж. Несмотря на то, что дизельному двигателю почти 130 лет, его совершенствование продолжается", – отметил Фолькмар Дэннер, председатель правления Robert Bosch GmbH.

Для реализации проекту Bosch предложил модульную систему Common Rail для 6-цилиндрового дизельного двигателя объемом 12,9 л. Поскольку система гарантирует эффективную подачу горючего, она является ключевым элементом в обеспечении соответствия двигателя стандарта выбросов "China VI".

Bosch Common Rail может применяться при давлении в системе от 1800 до 2500 бар и быть адаптированной для двигателей с разным количеством цилиндров (до 8). Высокая скорость работы форсунок позволяет оптимизировать процесс сгорания топлива и достичь максимальной эффективности двигателя. Срок службы двигателя нового поколения может достигать 1,6 млн км. Система Common Rail также может быть использована в гибридных силовых установках.

Bosch Common Rail может применяться при давлении в системе от 1800 до 2500 бар и быть адаптированной для двигателей с разным количеством цилиндров (до 8) bosch.com

Bosch и Weichai заключили договор о долгосрочном сотрудничестве еще в 2003 году. В течение 17 лет компании объединяли усилия и опыт в нескольких проектах, в частности на поставку на китайский рынок мощных, энергоэффективных и экологических дизельных двигателей.

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