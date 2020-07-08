Космолет: Mercedes-Benz показал интерьер MBUX нового S-Class

Компания Mercedes-Benz показала иллюстрации салона нового поколения седана S-Class.

С каждым годом цифровые технологии все активнее входят в мир авто. Большой шаг вперед в этом сделала компания Mercedes-Benz, которая создала уникальный салон для своего флагмана. В новинке, презентация которой ожидается осенью нынешнего года, дебютирует второе поколение информационно-развлекательной системы MBUX.

Дизайн изображения на приборной панели можно выбирать. Фото: media.daimler.com

Новый S-Class получит сразу 5 цифровых дисплеев: 2 на приборной панели и три – для задних пассажиров. Если раньше приборная панель состояла из двух больших экранов под общим стеклом, то теперь центральный OLED-монитор, отвечающий за вспомогательные функции и мультимедиа переместился в нижнюю часть центральной консоли для большего удобства пользования. Он имеет портретный формат, диагональ 12,8 дюйма (325 мм) и передает тактильные ощущения. Благодаря этому "тачпаду" удалось избавиться от 27 кнопок на центральной консоли.

Центральный OLED-монитор переместился в нижнюю часть центральной консоли. Фото: media.daimler.com

Два дисплея располагаются на спинках передних кресел, а еще один находится на центральном тоннеле между задними пассажирами и служит для управления различными вспомогательными функциями.

Новый S-Class получит сразу 5 цифровых дисплеев: 2 на приборной панели и три – для задних пассажиров. Фото: media.daimler.com

Кроме того, в качестве опции можно будет заказать один из двух вариантов проекционного экрана, который будет выводить оперативную информацию и подсказки навигатора непосредственно в поле зрения водителя, причем, в формате дополненной реальности.

Система MBUX нового поколения поддерживает функции голосового управления на 27 языках. Для безопасного доступа к данным система способна распознавать лицо, отпечаток пальца и даже голос, а также настраивать систему с помощью профиля в облачном сервисе. Интересно, также, что контентом на экранах можно делиться с другими пассажирами.

Для безопасного доступа к данным система способна распознавать лицо, отпечаток пальца и даже голос. Фото: media.daimler.com

Но самое удивительное, что система с помощью камер в салоне распознает и предвосхищает пожелания и намерения водителя и пассажиров. Например, если водитель смотрит через плечо на заднее стекло, система автоматически поднимает солнцезащитную шторку. Если водитель в темноте ищет что-то на сиденье переднего пассажира, включается свет. Достаточно просто посмотреть на одно из наружных зеркал, чтобы активировать меню для его регулировки, а взмахом руки можно будет открыть люк в крыше.

Пользователи могут обмениваться контентом. Фото: media.daimler.com

Кроме того, система взаимодействует с ассистентами безопасности. Если пассажир собрался выйти из машины, а снаружи есть помеха в "слепой" зоне, на экране появится соответствующее предупреждение об опасности. А если детское сиденье неправильно установлено на переднем кресле, система проинформирует водителя об этом.

Можно с уверенностью утверждать, что это самая совершенная на сегодняшний день система взаимодействия "человек-машина", применяемая на серийном автомобиле.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz готовит новое поколение S-Class.