Кошмар на колесах: 10 худших авто Европы

Какие автомобили самые худшие – вопрос, на который сложно дать истинный ответ, поскольку по большей части он опирается на субъективные оценки.
Тем не менее, британское издание Auto Express всё же попробовало составить список самых худших автомобилей Европы. Для этого они устроили опрос среди читателей, которым нужно было оценить автомобили по таким параметрам, как дизайн, надежность и ходовые качества. Прибегая к такой методике, в принципе можно было рассчитывать на объективные результаты исследования.
REVAi G-WIZ - худший автомобиль Европы
bay2car.com
В итоге, сначала были отобраны 18 худших авто, а затем из этого числа составлен ТОП-10 (то есть, рейтинг худших из худших). Примечательно, что в список вошли машины начиная с 1970-х годов выпуска. В голосовании принимали участие почти 5000 человек.
ТОП-10 худших авто Европы:
REVA G-Wiz
Austin Allegro
Chrysler PT Cruiser Convertible
SsangYong Rodius
Alfa Romeo Arna
Rover CityRover
Morris Marina
Reliant Robin
FSO Polonez
Vauxhall (Opel) Frontera
REVAi G-WIZ
thesun.co.uk
AUSTIN ALLEGRO
thesun.co.uk
CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE
thesun.co.uk
SSANGYONG RODIUS
thesun.co.uk
ALFA ROMEO ARNA
thesun.co.uk
ROVER CITYROVER
thesun.co.uk
MORRIS MARINA
thesun.co.uk
RELIANT ROBIN
thesun.co.uk
FSO POLONEZ
thesun.co.uk
VAUXHALL FRONTERA
thesun.co.uk
А остальная восьмерка выглядит так:
Citroen C3 Pluriel
Nissan Micra C+C
Suzuki X-90
Hummer H2
Peugeot 1007
Lada Riva (ВАЗ-2107)
Kia Pride
Perodua Nippa
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, эксперты дали рекомендации по поводу того, какие б/у авто лучшего всего покупать в 2020 году.
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