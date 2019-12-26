Кошмар на колесах: 10 худших авто Европы

Какие автомобили самые худшие – вопрос, на который сложно дать истинный ответ, поскольку по большей части он опирается на субъективные оценки.

Тем не менее, британское издание Auto Express всё же попробовало составить список самых худших автомобилей Европы. Для этого они устроили опрос среди читателей, которым нужно было оценить автомобили по таким параметрам, как дизайн, надежность и ходовые качества. Прибегая к такой методике, в принципе можно было рассчитывать на объективные результаты исследования.

REVAi G-WIZ - худший автомобиль Европы bay2car.com

В итоге, сначала были отобраны 18 худших авто, а затем из этого числа составлен ТОП-10 (то есть, рейтинг худших из худших). Примечательно, что в список вошли машины начиная с 1970-х годов выпуска. В голосовании принимали участие почти 5000 человек.

ТОП-10 худших авто Европы:

REVA G-Wiz

Austin Allegro

Chrysler PT Cruiser Convertible

SsangYong Rodius

Alfa Romeo Arna

Rover CityRover

Morris Marina

Reliant Robin

FSO Polonez

Vauxhall (Opel) Frontera

REVAi G-WIZ thesun.co.uk

AUSTIN ALLEGRO thesun.co.uk

CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE thesun.co.uk

SSANGYONG RODIUS thesun.co.uk

ALFA ROMEO ARNA thesun.co.uk

ROVER CITYROVER thesun.co.uk

MORRIS MARINA thesun.co.uk

RELIANT ROBIN thesun.co.uk

FSO POLONEZ thesun.co.uk

VAUXHALL FRONTERA thesun.co.uk

А остальная восьмерка выглядит так:

Citroen C3 Pluriel

Nissan Micra C+C

Suzuki X-90

Hummer H2

Peugeot 1007

Lada Riva (ВАЗ-2107)

Kia Pride

Perodua Nippa

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, эксперты дали рекомендации по поводу того, какие б/у авто лучшего всего покупать в 2020 году.

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