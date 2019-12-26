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26 декабря • обновлено в 14:01
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Кошмар на колесах: 10 худших авто Европы

1.7т
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Какие автомобили самые худшие – вопрос, на который сложно дать истинный ответ, поскольку по большей части он опирается на субъективные оценки.

Тем не менее, британское издание Auto Express всё же попробовало составить список самых худших автомобилей Европы. Для этого они устроили опрос среди читателей, которым нужно было оценить автомобили по таким параметрам, как дизайн, надежность и ходовые качества. Прибегая к такой методике, в принципе можно было рассчитывать на объективные результаты исследования.

REVAi G-WIZ - худший автомобиль Европы

REVAi G-WIZ - худший автомобиль Европы

bay2car.com

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В итоге, сначала были отобраны 18 худших авто, а затем из этого числа составлен ТОП-10 (то есть, рейтинг худших из худших). Примечательно, что в список вошли машины начиная с 1970-х годов выпуска. В голосовании принимали участие почти 5000 человек.

ТОП-10 худших авто Европы:

  • REVA G-Wiz

  • Austin Allegro

  • Chrysler PT Cruiser Convertible

  • SsangYong Rodius

  • Alfa Romeo Arna

  • Rover CityRover

  • Morris Marina

  • Reliant Robin

  • FSO Polonez

  • Vauxhall (Opel) Frontera

REVAi G-WIZ

REVAi G-WIZ

thesun.co.uk

AUSTIN ALLEGRO

AUSTIN ALLEGRO

thesun.co.uk

CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE

CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE

thesun.co.uk

SSANGYONG RODIUS

SSANGYONG RODIUS

thesun.co.uk

ALFA ROMEO ARNA

ALFA ROMEO ARNA

thesun.co.uk

ROVER CITYROVER

ROVER CITYROVER

thesun.co.uk

MORRIS MARINA

MORRIS MARINA

thesun.co.uk

RELIANT ROBIN

RELIANT ROBIN

thesun.co.uk

FSO POLONEZ

FSO POLONEZ

thesun.co.uk

VAUXHALL FRONTERA

VAUXHALL FRONTERA

thesun.co.uk

А остальная восьмерка выглядит так:

  • Citroen C3 Pluriel

  • Nissan Micra C+C

  • Suzuki X-90

  • Hummer H2

  • Peugeot 1007

  • Lada Riva (ВАЗ-2107)

  • Kia Pride

  • Perodua Nippa

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, эксперты дали рекомендации по поводу того, какие б/у авто лучшего всего покупать в 2020 году.

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Автор
Валентин Петров
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