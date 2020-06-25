Кортеж за $400 000: в сети показали авто с одинаковыми номерами

В Украине часто можно увидеть премиальные авто с "дорогими" регистрационными номерами. В Киеве нашли кортеж, в котором два автомобиля оснащены одинаковыми красивыми номерами.

Комбинация цифр 7733 замечена на новом Bentley Flying Spur и внедорожнике сопровождения Toyota Land Cruiser, об этом сообщает TopGir. Видео с машинами появилось в Instagram luxcar_of_ua. Разумеется, оба транспортных средства выкрашены в черный цвет.

Дорогой кортеж заметили в Киеве. Фото: Instagram luxcar_of_ua

Bentley Flying Spur 2020 модельного года появился в Украине недавно. За роскошный британский седан в базовой модификации просят более 330 тысяч долларов.

ЧИТАЙТЕ: В харьковском гараже нашли Toyota Corolla из СССР

Автомобиль сопровождения – японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Общая стоимость кортежа приблизительно равна 400 тыс. долларов.

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, в Украине появился эксклюзивный суперкар Lamborghini за $500 000. Растаможка автомобиля обошлась владельцу еще в $160 000.