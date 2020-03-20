Коронавирус сломил даже неубиваемый Toyota Land Cruiser. Видео

Toyota Land Cruiser – необычайно крепкий, выносливый автомобиль. Однако, некоторые "нештатные ситуации" могут сломить даже его.

Например, эпидемия коронавируса. Один из владельцев "Круза" решил запастись товарами первой необходимости и под завязку загрузил свой внедорожник едой и гигиеническими средствами. Причем настолько, что у автомобиля просели пружины – довольно редкое явление для LC. Что случилось с внедорожником, можно наглядно увидеть на видео ниже.

Загруженный под завязку Toyota LC Скриншот видео

"Я в панику не вхожу. Паника это вообще последнее дело. Ну, блин, запастись немножко надо. Пандемия это дело серьезное. Пусть лучше лопнут мои рессоры... но покушать я прикупил немного.Ну, поедем поедим", – так прокомментировал свои действия хозяин Тойоты.

Интересно, что обилие продукции в багажнике и на заднем сиденье наверняка заметно скажутся на расходе топлива Toyota Land Cruiser, который и без того довольно большой у этого авто.

Загруженный под завязку Toyota LC Скриншот видео

Загруженный под завязку Toyota LC Скриншот видео

Загруженный под завязку Toyota LC Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что противовирусные маски начали цеплять даже на машины. Как минимум один такой пример был замечен на дорогах Киева.

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