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20 марта • обновлено в 15:16
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Коронавирус сломил даже неубиваемый Toyota Land Cruiser. Видео

1.8т
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Toyota Land Cruiser – необычайно крепкий, выносливый автомобиль. Однако, некоторые "нештатные ситуации" могут сломить даже его.

Например, эпидемия коронавируса. Один из владельцев "Круза" решил запастись товарами первой необходимости и под завязку загрузил свой внедорожник едой и гигиеническими средствами. Причем настолько, что у автомобиля просели пружины – довольно редкое явление для LC. Что случилось с внедорожником, можно наглядно увидеть на видео ниже.

Загруженный под завязку Toyota LC

Загруженный под завязку Toyota LC

Скриншот видео

"Я в панику не вхожу. Паника это вообще последнее дело. Ну, блин, запастись немножко надо. Пандемия это дело серьезное. Пусть лучше лопнут мои рессоры... но покушать я прикупил немного.Ну, поедем поедим", – так прокомментировал свои действия хозяин Тойоты.

Интересно, что обилие продукции в багажнике и на заднем сиденье наверняка заметно скажутся на расходе топлива Toyota Land Cruiser, который и без того довольно большой у этого авто.

Загруженный под завязку Toyota LC

Загруженный под завязку Toyota LC

Скриншот видео

Загруженный под завязку Toyota LC

Загруженный под завязку Toyota LC

Скриншот видео

Загруженный под завязку Toyota LC

Загруженный под завязку Toyota LC

Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что противовирусные маски начали цеплять даже на машины. Как минимум один такой пример был замечен на дорогах Киева.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
видео курьез Toyota
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