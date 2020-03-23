Коронавирус эффективнее электромобилей: как "позеленели" города мира

Карантин – важная мера в стремлении остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Конечно, такие условия не могли не повлиять на ситуацию в крупных городах.

Auto Motor und Sport провели собственное исследование, в рамках которого изучили загруженность дорог крупных городов с помощью Google Maps. Авторы сравнили данные с актуальной ситуацией – после того, как многие страны закрылись на карантин и посоветовали своим гражданам выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Кто справился лучше с "озеленением" городов – электромобили или коронавирус?

В результате многие перестали пользоваться автомобилями и общественным транспортом. В некоторых местах движение машин строго регламентируют. Другие люди перестали появляться на улице из-за того, что работодатель согласно инструкциям отправил сотрудников на домашний карантин.

Рим до вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Рим после вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Мартовские съемки карт показывают, что дороги буквально "позеленели" – настолько низкая наблюдается нагрузка из-за отсутствия пробок. Стоит отметить, что вездесущие электромобили даже за несколько лет не смогли приблизить "зеленое" будущее, которое так настойчиво обещают до сих пор. Коронавирус справился за пару недель!

Лондон до вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Лондон после вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Конечно, распространение инфекции все еще является важным вопросом, а остановка вируса – приоритетная задача на данный момент. Но во многих странах уже заметили улучшение экологического фона. Это непосредственно связывают с распространением COVID-19.

Берлин до вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Берлин после вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Конечно, дорожный транспорт, который в мировой статистике дает вредные выбросы на уровне погрешности, здесь никакого влияния не оказал. Но остановка производств действительно повлияла на улучшение ситуации с окружающей средой и чистоту воздуха.

Париж до вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Париж после вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Можно предположить, что последние события вдохновят профильные комитеты на разработку новой системы и рекомендаций для предприятий, режим работы которых будет подразумевать адаптацию под периодические остановки производства для корректировки выбросов.

Копенгаген до вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Копенгаген после вирусной инфекции auto-motor-und-sport.de

Конечно, компании почувствуют снижение прибыли, но такой формат работы с периодическими простоями уже дает результаты для окружающей среды. В любом случае, сперва необходимо дождаться прекращения пандемии COVID-19. Будьте здоровы!

Карантин – важный аспект безопасности. Не пренебрегайте ограничительными мерами и оставайтесь дома

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус уже добрался до автомобильных регистрационных номеров.

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