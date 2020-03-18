Коронавирус добрался до номерных знаков автомобилей

Тема коронавируса настолько актуальна в последнее время, что на ней хайпуют даже обычные граждане. В частности, житель США заказал для своего автомобиля номерные знаки "в честь" опасной болезни – COVID-19.

Эта история произошла в штате Огоайо. Владелец старенького Ford Mustang 1986 года по имени Брендон во время отдыха с друзьями в пабе разговорился на тему короновируса, после чего у него возникла идея: а что если для своего авто получить номера COV1D19? Он как раз закончил длительную реставрацию машины и подумывал над оригинальным номерным знаком.

Мустанг с номерами в честь короновируса carscoops.com

После этого Брендон посетил Автотранспортную инспекцию штата, где заявил, что хочет получить номерной знак "COV1D19". Это позабавило чиновников, но они предупредили, что ему могут отказать, если номерной знак будет содержать дискриминационные или ругательские посылы (в США номерные знаки с индивидуальной комбинацией чисел и букв пользуются большим спросом, их довольно часто выдают, но при условии, что на табличке нет оскорбительных или провокационных "высказываний").

Отреставрированный Форд carscoops.com

Мустанг с номерами в честь короновируса carscoops.com

Однако номерной знак Брендона не вызвал никаких вопросов – ему выдали табличку "COV1D19". Правда, пока что бумажную...

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что у американца получилось получить номер "Я Бог", несмотря на несогласие чиновников. Также ему выплатят большую денежную компенсацию за предоставленные неудобства.

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