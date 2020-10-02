"Копы" сравнили стоимость владения электромобилем и бензиновым авто

Американские полицейские из Баргерсвилля, штат Индиана, поделились статистикой о затратах на свой служебный электромобиль – Tesla Model 3. Их они также сравнили со стоимостью владения аналогичным по классу бензиновым авто.

Как сообщает InsideEVs, "тройка"Tesla прописалась в автопарке полиции Баргерсвилля в августе прошлого года (интересно, что это была самая первая Tesla Model 3, заступившая на полицейскую службу в принципе). Как только ее поставили на учет, "копы" стали подсчитывать, во сколько обходится машина, параллельно ведя статистику по другому служебному авто – Dodge Charger.

Полицейская Tesla Model 3. Фото: teslarati.com

Итак, спустя год Dodge Charger "съел" 7580 долларов, тогда как Tesla Model 3 оказалась гораздо скромнее в своих аппетитах. Автомобиль не нуждался в обслуживании, а поскольку стоимость электричества намного ниже, чем бензина, экономия составила ошеломляющие 6750 долларов. При затратах всего 825 долларов разница в цене автомобиля была практически нивелирована в первый год. Полицейский Dodge Charger стоил 33 612 долларов, а Tesla Model 3 обошлась чуть дороже – 41 945 долларов.

Сравнение затрат на Tesla Model 3 и Dodge Charger за год. Фото: insideEVs

Если все будет продолжаться в том же духе, электромобиль Tesla Model 3 смело может завоевать звание идеальной полицейской машины.

К слову, а вот BMW i3 оказался крайне неподходящим для полиции автомобилем. Как ранее писал OBOZREVATEL, партию полицейских электрокаров "БМВ" списали и выставили на продажу со скидками.