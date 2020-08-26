Копия Mercedes G-Class за $18 000 получила новую начинку

Индийская компания Force Motors Limited вот уже как несколько лет выпускает внедорожник Gurkha, который интересен тем, что представляет собой копию культового "Гелендвагена". Недавно этот автомобиль пережил обновление.

Внешне Force Gurkha никак не изменился: как и прежде, он вдохновлен Mercedes G-Class. Кроме того, у него остались "даймлеровские" моторы: 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 140 л.с. и 2,6-литровый двигатель мощностью 85 л.с. А вот по конструкции и шасси произошли ощутимые перемены.

Force Gurkha 2020 (индийский G-Wagen). Фото: motortrend.com

Так, внедорожник получил более крепкую раму из высокопрочной стали и полностью новую зависимую переднюю подвеску. Аналогичная конструкция и сзади, пружины установлены на обеих осях. Углы въезда и съезда составляют 44 и 40 соответственно.

Force Gurkha 2020 (индийский G-Wagen). Фото: motortrend.com

Force Gurkha 2020 (индийский G-Wagen). Фото: motortrend.com

Наконец, еще одно нововведение – в паре с мотором 2.6 теперь идет новая КП– пятиступенчатая "механика" G-28 от Мерседес. А вот 2,2-литровый агрегат сохранил за собой прежнюю трансмиссию, 5МКПП от Sprinter.

Force Gurkha 2020 (индийский G-Wagen). Фото: motortrend.com

Force Gurkha 2020 (индийский G-Wagen). Фото: motortrend.com

Внедорожник по-прежнему доступен в 3-х и 5-дверном кузове. Во всех версиях в комплекте идет подключаемый полный привод, раздаточная коробка с пониженным передаточным рядом и блокировками переднего и заднего дифференциалов. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм. В салоне может поместить до 9 человек.

Force Gurkha 2020 (индийский G-Wagen). Фото: motortrend.com

Force Gurkha 2020 (индийский G-Wagen). Фото: motortrend.com

Заказы на Force Gurkha уже принимается. В Индии купить копию Гелендвагена можно за 17 900 долларов.

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