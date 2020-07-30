Копия любимого украинскими богачами SUV оказалась электрокаром

Как известно, Rolls-Royce Cullinan – любимый внедорожник украинских богачей. На наших дорогах их всего несколько десятков. Было бы больше, если не ограниченные ежегодные квоты на страну. Китайцы показали свою копию авто.

HongQi E-HS9 – новый китайский элеткромобиль. Фото: drom.ru

Новый кроссовер HongQi E-HS9 внешне почти копирует британскую модель. Интересно, что над машиной работал бывший дизайнер Rolls-Royce, поэтому сходство неспроста.

В отличие от оригинала, новый HongQi E-HS9 оказался электромобилем. В движение китайский кроссовер приводят два электромотора – передний на 218 л.с. и задний мощностью 333 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с.

Китайский кроссовер получился очень крупным. Фото: drom.ru

Батарейный блок емкостью более 90 кВтч рассчитан на расстояние 500 км от одной зарядки. Наверняка данные приведены в соответствии с устаревшим сертификатом NEDC, который так любят китайские производители из-за оптимистичных показателей. В действительности запас хода приблизительно будет соответствовать 300 км.

Салон HongQi E-HS9 отделан дорогими материалами. Фото: drom.ru

Огромный внедорожник HongQi E-HS9 (длина составляет 5290 мм при колесной базе 3110 мм) целит в премиальный сегмент. В салоне – натуральная кожаная отделка, дорогие породы дерева и множество дисплеев.

К концу года новый HongQi отправится в продажу в Китае по неназванной пока цене. Информации о появлении электрокара на других рынках пока нет.

Rolls-Royce Cullinan вдохновил HongQi на создание E-HS9. Фото: Rolls-Royce

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск не доволен высокими ценами электромобилей Tesla, поэтому в компании задумались над дешевой моделью.