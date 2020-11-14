Мотор V8 и постоянные поломки: каким был первый внедорожник Honda

В 1993 году в модельном ряде Honda появился первый внедорожник – Crossroad. Мало кто знает, но у этого автомобиля довольно необычная история создания, равно, как и необычен сам автомобиль.

AutoOboz решил рассказать, чем же так был интересен этот внедорожник.

Honda Crossroad 1993 autobild.de

Первый Honda Crossroad на самом деле представляет собой хорошо известный Land Rover Discovery. Оба автомобиля настолько похожи, что порою их даже сложно отличить. Отличия у этих двух авто минимальные, выдают разве что разные логотипы и шильдики на кузове.

Honda Crossroad 1993 cars.com

А все дело в том, что Honda осознанно взяла у британцев "Диско" и скопировало его. Это позволило сделать многолетнее сотрудничество двух производителей. Только если до этого "Хонда" помогала "Роверу" с выпуском новых машин, то в данном случае все произошло наоборот. В начале 1990-х японская компания обратила внимание, что внедорожники начинают пользоваться большой популярностью, однако своего SUV у "Хонды" не было, поэтому она решила "позаимствовать" такой автомобиль у Land Rover, дабы сэкономить время и деньги на разработке.

Land Rover Discovery, 1993 wikipedia.org

Выпускался в таком виде Honda Crossroad с 1994 по 1998 годы. Модель продержалась на конвейере лишь 4 года: к тому времени у Rover появился уже новый партнер в лице BMW, а сама Honda сделала ставку на более перспективный CR-V.

Honda Crossroad 1993 jalopnik.com

Интересно также, что Crossroad так и остался единственной Honda c двигателем V8 за всю историю компании (он оснащался 3,9-литровым двигателем Rover мощностью 182 л.с.). Кроме того, у нее были невиданные для японской марки проблемы с качеством: эта модель унаследовала и многочисленные проблемы Land Rover, из-за которых сервисные техники потирали от счастья руки.

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