Концерн DaimlerAG разделится на две большие компании

Руководство Daimler AG приняло решение о разделении существующего концерна на две отдельные группы компаний.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В то время как большинство автомобильных компаний ищет возможность объединиться, старейший автопроизводитель в мире решился на фундаментальное изменение своей структуры.

Стратегический план предполагает выделение коммерческого подразделения, производящего грузовики и автобусы в отдельный холдинг Daimler Truck. Предполагается, что значительный контрольный пакет акций Daimler Truck будет распределен между акционерами Daimler AG.

Новообразованная компания Daimler Truck будет иметь полностью автономное корпоративное управление, включая независимого председателя наблюдательного совета. Ожидается, что акции Daimler Truck на Франкфуртской фондовой бирже появятся до конца 2021 года. Новая компания продолжит выпускать грузовые автомобили и автобусы под брендами BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star. Возглавит Daimler Truck один из топ-менеджеров концерна, Мартин Даум.

Легковое подразделений, в состав которого войдет и линейка легких коммерческих машин, сменит название с Daimler на Mercedes-Benz. Руководителем новообразованной компании будет ее нынешний босс Daimler Ола Каллениус.

Более подробная информация о структурных преобразованиях немецкого гиганта станут известны после заседания акционеров, которое состоится в третьем квартале нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на автомобильном небосклоне зажглась новая звезда – FCA и PSA объединились в концерн Stellantis.