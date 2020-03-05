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5 марта • обновлено в 15:13
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Контрастная Украина: Mercedes за $100 000 среди грязи и болота

1.7т
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В Сети опубликовали довольно колоритное фото с дорогим Mercedes в необычной "обстановке". Этот снимок лишний раз подтверждает, что Украина безоговорочно является страной контрастов.

Среди грязи и болота в частном секторе Харькова в объектив попал заряженный 612-сильный Mercedes-AMG E63. Полноприводный седан стоимостью более чем в 100 000 долларов (цена в Украине – от 2,6 млн грн) в такой местности действительно можно встретить разве что в наших реалиях.

612-сильный Mercedes-AMG E63 среди грязи и болота

612-сильный Mercedes-AMG E63 среди грязи и болота

instagram.com/kharkiv_cars

"Разбитая дорога, грязь, бабуля с коляской и 600-сильный E63 AMG" – так гласит к подпись к фото, которое и не нуждается в больших комментариях.

Кстати, недавно OBOZREVATEL публиковал не менее впечатляющие фото, сделанные на рынке в Житомире. На них запечатлен Rolls-Royce, с багажника которого продавали картошку.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
авто фотографии курьез
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