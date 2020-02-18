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18 февраля • обновлено в 12:01
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Конкурент Nissan Juke от Toyota оказался похожим на RAV4

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Компания Toyota опубликовала первые тизеры своего нового кроссовера, который бросит вызов Nissan Juke. Новинка будет выполнена в духе другого SUV бренда – одного из его бестеллеров.

По мнению OBOZREVATEL, одно из представленных изображений свидетельствует о том, что грядущий кроссовер сделают похожим на RAV4 актуального поколения. На это отчётливо указывает характерный силуэт кузова, оконные линии и колесные арки (то есть, в дизайне доминируют плоские линии и "заквадраченные" формы).

Toyota B-SUV: первые изображения

Toyota B-SUV: первые изображения

newsroom.toyota.eu

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Другая же картинка раскрывает кое-какие технические подробности о маленьком кроссовере Toyota. Судя по шильдикам на двери багажника, крос будет доступен с полным приводом и гибридной силовой установки (скорее всего, речь пойдёт о бензин-электрическом приводе, основой которому послужит 1,5-литровый мотор). Еще одна деталь – задняя оптика примет форму полос и будет светодиодной.

Toyota B-SUV: первые изображения

Toyota B-SUV: первые изображения

newsroom.toyota.eu

На данный момент у кроссовера Toyotya еще нет названия, пока он проходит под условным именем B-SUV. В компании описывают конкурента Джука как "совершенно новую и отличительная модель с компактным, динамичным дизайном и собственной индивидуальностью". Новинку построят на базе небольшого хетчбэка Yaris (платформа TNGA-B), при этом в модельном ряде он расположится на ступень ниже C-HR. Однако, в отличие от последнего, B-SUV будет более вместительным (больший салон и багажник), обладать большей колесной базой и подготовленной для бездорожья подвеской, а вот выглядеть будет не так "резко".

Toyota RAV4

Toyota RAV4

toyota.com

Toyota CH-R

Toyota CH-R

toyota.com

Премьера Toyota B-SUV состоится 3 марта на автосалоне в Женеве в 2020 году. Тогда же, кстати, покажут и новое поколение Toyota Mirai – об этом авто OBOZREVATEL уже подробно рассказывал в этой статье.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто Toyota фотографии
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