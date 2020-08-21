Конфликт из-за защитной маски обернулся ДТП на 20 000 евро.

В немецком городе Шпейер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) произошел курьезный случай. Мужчина поругался в супермаркете из-за защитной маски и, не совладав с эмоциями, разбил свой автомобиль.

Как пишет Autobild.de, 61-летний мужчина вошел в продуктовый магазин без противовирусной маски, на что ему сделал замечание один из сотрудников маркета. Однако немец никак на это не отреагировал и его попросили покинуть торговую точку. После этого покупатель настолько разозлился, что бросил свои покупки к ногам менеджера магазина, оскорбил его и в ярости покинул магазин.

Затем мужчина сел за руль своего Peugeot 508 и, как только тронулся, разбил машину. Универсал Пежо оказался в ближайшей канаве, где получил довольно ощутимые повреждения передней части. По оценкам полиции, ущерб составил около 20 000 евро.

Что касается самого водителя, он остался цел и невредим. Но наказания ему не избежать: на немца составили несколько протоколов – за нанесенный материальный ущерб, оскорбительное поведение и опасное вождение.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владелец Mercedes использовал бензин вместо воды для мытья своего автомобиля.

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