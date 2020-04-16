Конец эпохи GM: прощаемся с Chevrolet Niva

Как сообщает пресс-служба компании, "ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" перерегистрировано в российском реестре юрлиц в АО "Лада Запад Тольятти".

Новое название отражает принадлежность предприятия к "Группе "АвтоВАЗ". Напомним, что выпуск продукции на совместном предприятии был организован в 2002 году, а основной моделью был внедорожник Niva, разработки которого на ВАЗе датируются концом 90-х годов. В нынешнем году Niva будет "интегрирована в модельный ряд Lada".

Опытный образец ВАЗ-2123 1999 года lada.ru

Опытный образец ВАЗ-2123 2001 года lada.ru

Единственным напоминанием об участии GM в этом проекте пока остается имя Chevrolet в названии внедорожника и логотип бренда на радиаторной решетке. Но и этот элемент декора скоро исчезнет.

Серийный Chevrolet-Niva 2002 года lada.ru

Серийный Chevrolet-Niva после рестайлинга в 2009 году с участием ателье Bertone lada.ru

"Интеграция в модельный ряд Lada" означает, что автомобиль не только переименуют, но подвергнут рестайлингу. Так что теперь у АвтоВАЗа расширится линейка внедорожников, и помимо недавно "обновленного" внедорожника Lada 4x4, в шоу-румах появится Lada Niva уже без "галстука" Chevrolet.

Концепт Chevrolet-Niva 2 показали на Московском автосалоне в 2014 году lada.ru

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США выставили на продажу "Ниву" времен СССР.