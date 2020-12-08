Кондиционер в авто важно включать даже зимой: три причины почему

Многие автомобилисты пользуются кондиционером лишь в летние месяцы, и делается это зачастую с одной целью - пережить некомфортную и временами даже опасную жару. Однако в холодную пору года кондиционеры в автомобилях также весьма полезны, причем в данном случае они выполняют ни одну важную функцию. Правда, включать их можно не во всех случаях.

Подробнее об этом – в материале AutoOboz.

Зимой (как, впрочем, осень и весной) кондиционер может помочь с запотеванием окон. А бороться с этим "недугом" нужно обязательно, так как речь идет о безопасности движения (с "пеленой" на окнах ездить категорически запрещено). Чтобы система охлаждения сделала свое дело, ее достаточно включить на пару минут в интенсивном режиме. Это позволит кондиционеру быстро убрать влагу со стекол.

Кроме того, ключевая роль кондиционера заключается в снижении влажности в салоне транспортного средства и, как следствие, в предотвращении развития грибков и бактерий. Система охлаждения достаточно быстро выводит влагу из автомобиля, а вместе с ней и вредные для человека микроорганизмы.

Включение кондиционера в холодные месяцы также важно для здоровья самого устройства – циркуляция воздуха и масла смазывает его компоненты кондиционера, благодаря чему существенно снижается риск высыхания и растрескивания уплотнителей и других резиновых деталей кондиционера. Кроме того, такая "прогонка" полезна и для механических частей устройства.

Тем не менее, с использованием кондиционера нужно быть осторожным, когда температура на улице опускается ниже пяти градусов – в этом случае включать его категорически нельзя из-за риска обледенения конденсатора или дренажной системы устройства (исключения – гаражи, подземные паркинги и стоянки внутри торговых центров). Большинство новых автомобилей автоматически блокируют активацию кондиционера при низких температурах – для этого они используют встроенный датчик температуры. А вот в старых автомобилях этим датчиком должен быть водитель.

Итак, пока температура на улице составляет до -5% градусов, кондиционером однозначно есть смысл пользоваться – включения на несколько минут будет более чем достаточно. Такие профилактические меры будут полезны как для здоровья человека, так и самого девайса.

Как ранее писал OBOZREVATEL: