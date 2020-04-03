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3 апреля • обновлено в 12:17
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Кому карантин, а кому мать родна: в США участились кражи авто

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Полиция США призывает автовладельцев проявлять большую бдительность и не оставлять машины незапертыми, а тем более, с ключами в замке зажигания.

Например, только в штате Коннектикут за сутки зафиксировали 27 угонов личного автотранспорта. Причем, по словам владельцев, в двадцати из них ключи были в машине.

За 24 часа в американском штате Коннектикут угнали 27 машин

За 24 часа в американском штате Коннектикут угнали 27 машин

newspress.co.uk

Полиция Хартфорда обратилась ко всем автомобилистам через Twitter с напоминанием об элементарных правилах безопасности и призвала закрывать свои авто и не оставлять ключи в машине.

Полиция также поделилась видео с камеры наблюдения снаружи дома, которая показывает потенциального вора, пытающегося открыть дверь припаркованного Nissan. После неудачной попытки открыть дверь, человек убегает вместе с напарником.

Полиция разместила видео с камеры наблюдения

Полиция разместила видео с камеры наблюдения

twitter.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине придумали способ бороться с автоугонщиками.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
авто новости автокражи полиция
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