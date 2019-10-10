Компания Volkswagen готовится презентовать новый Golf

Восьмая генерация Volkswagen Golf дебютирует на специальном мероприятии в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Презентация состоится в родном для марки городе Вольфсбурге, где в 1974 году был выпущен первый Golf.

Volkswagen Golf VIII volkswagen-newsroom.com

Дебют нового поколения Volkswagen приурочен к 45-летию немецкого бестселлера. За годы своего существования эта модель не только побила все рекорды продаж среди автомобилей бренда, но и стала законодателем моды в своем классе.

В списке достоинств восьмого поколения Golf – обилие цифровых технологий и коммуникативных возможностей, а также выразительный дизайн. Автомобиль получит широкую линейку современных экономичных двигателей, новую подвеску, позволяющую улучшить маневренность новинки и целый ряд других инноваций. Новый Golf также получит цифровую панель приборов и многофункциональную мультимедийную систему с улучшенными коммуникационными возможностями и широким спектром онлайн функций и услуг.

Volkswagen Golf volkswagen-newsroom.com

Дизайн нового Golf станет более динамичным и эмоциональным, но при этом безошибочно узнаваемым. Для новинки подготовили новые цвета и материалы отделки, а также большой список опций для дальнейшей персонализации. Европейские продажи восьмого поколения VW Golf намечены на декабрь. В Украине автомобиль появится в следующем году.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, компания Volkswagen намерена активно развивать тему электрических авто.

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