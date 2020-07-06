Компания Skoda показала все семейство модели Octavia
Компания Skoda завершает формирование семейства Octavia и поделилась всеми подробностями об особенности четвертой генерации бестселлера.
Спустя через четыре месяца после дебюта Skoda Octavia RS iV с гибридной силовой установкой, в компании рассказали обо всех моделях. Новинка доступна в двух вариантах кузова – лифтбек и универсал. В свою очередь универсал может быть в обычном варианте, либо "внедорожном" Scout.
Четвертое поколение Octavia предлагается с двигателями, работающими на трех типах топлива: бензине, дизеле и сжатом природном газе. Кроме того, автомобиль может иметь подключаемый (plug-in) гибридный силовой агрегат.
Octavia RS
Первой Octavia, получившей подключаемую гибридную силовую установку стала спортивная версия Octavia RS iV. Она оснащается 1,4-литровым турбированным бензиновым мотором TSI, электромотором и батарей, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 60 км по циклу WLTP. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 180 кВт (245 л.с.). Аналогичную мощность развивает новая бензиновая версия Octavia RS с мотором 2.0 TSI. Третья альтернатива – версия RS с дизельным двигателем 2.0 TDI, которая имеет в своем арсенале табун из 200 "лошадей". Кстати, эта версия может в качестве опции оснащаться полноприводной трансмиссией.
Внешне отличить версию RS не составит труда благодаря черному окладу облицовки радиатора, собственному аэродинамическому обвесу с иными бамперами, дополнительными спойлерами и задним диффузором, а также оригинальному рисунку 18- или 19-дюймовых (опция) колесных дисков.
Octavia Scout
Еще одна интересная модификация – "внедорожная" Octavia Scout, которая доступна исключительно с кузовом универсал. Впервые для новинки будет доступна версия с переднеприводной трансмиссией. Для полноприводных модификаций предлагаются турбодизель 2.0 TDI (115 л.с.) и бензиновый турбомотор 1.5 TSI (150 л.с.). Оба варианта комплектуются 6-ступенчатой "мемханикой". Также можно выбрать моноприводную версию 1.5 TSI e-TEC с "мягким" гибридным силовым агрегатом version и 7-ступенчатой роботизированнной КП DSG. Более мощные полноприводные модификации с моторами 2.0 TSI (190 л.с.), 2.0 TDI (150 л.с) и 2.0 TDI (200 л.с.) оснащаются 7-ступенчатым "роботом" DSG.
От обычных универсалов версия Scout отличается защитным обвесом, увеличенным на 15 мм клиренсом и дополнительными "внедорожными" элементами. В салоне используются износостойкие материалы для обивки сидений ThermoFlux, алюминиевые педали и контрастная коричневая строчка.
Octavia Mild Hybrid и Plug-In Hybrid
Помимо спортивной версии RS iV, модель Octavia iV также может оснащаться гибридным силовым агрегатом. Он включает бензиновый двигатель 1.4 TSI, электромотор и литий-ионную батарею. Суммарная мощность такой силовой установки достигает 204 л.с., а АКБ хватит чтобы преодолеть на электротяге до 60 км.
Четвертое поколение Octavia покупатели могут приобрести и в электрифицированной версии e-TEC. Она оснащается вспомогательным электромотором и бортовой электросистемой на 48 вольт. Электромотор помогает ДВС экономить до 0,4 литра топлива на км пробега, а также выполняет функции стартер-генератора. Версия e-TEC доступна в двух вариантах мощности – с мотором 1.0 TSI (110 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.). В обоих случаях автомобиль оснащается 7-ступенчатой роботизированной КП DSG.
"Голубое топливо"
Еще одной альтернативой для снижения вредных выбросов в атмосферу является использование силового агрегата, работающего на сжатом природном газе (CNG). Версия Octavia G-TEC оснащается бензиновым мотором 1.5 TSI (130 л.с.), который может работать на газе. Это позволяет снизить вредные выбросы примерно на 25% по сравнению с бензином. Баллон на 17,33 кг сжатого газа позволяет преодолеть расстояние до 500 км. Бензиновый бак вмещает 9 литров. Таким образом сумарный пробег может достигать 700 км. Переключение между баками осуществляется автоматически.
Традиционные ДВС
Для Octavia предлагается широкая гамма традиционных ДВС. Гамма бензиновых турбомоторов TSI включает базовый 1.0 TSI (110 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.) и топовый 2.0 TSI (190 л.с.). Дизельная гамма представлена версиями 2.0 TDI Evo, доступных в трех вариантах мощности – 115, 150 и 190 л.с.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине начались продажи нового кроссовера Skoda Kamiq.