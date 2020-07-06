Компания Skoda показала все семейство модели Octavia

Компания Skoda завершает формирование семейства Octavia и поделилась всеми подробностями об особенности четвертой генерации бестселлера.

Спустя через четыре месяца после дебюта Skoda Octavia RS iV с гибридной силовой установкой, в компании рассказали обо всех моделях. Новинка доступна в двух вариантах кузова – лифтбек и универсал. В свою очередь универсал может быть в обычном варианте, либо "внедорожном" Scout.

Четвертое поколение Octavia предлагается с двигателями, работающими на трех типах топлива: бензине, дизеле и сжатом природном газе. Кроме того, автомобиль может иметь подключаемый (plug-in) гибридный силовой агрегат.

Octavia RS

Первой Octavia, получившей подключаемую гибридную силовую установку стала спортивная версия Octavia RS iV. Она оснащается 1,4-литровым турбированным бензиновым мотором TSI, электромотором и батарей, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 60 км по циклу WLTP. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 180 кВт (245 л.с.). Аналогичную мощность развивает новая бензиновая версия Octavia RS с мотором 2.0 TSI. Третья альтернатива – версия RS с дизельным двигателем 2.0 TDI, которая имеет в своем арсенале табун из 200 "лошадей". Кстати, эта версия может в качестве опции оснащаться полноприводной трансмиссией.

Skoda Octavia RS iV. Фото: skoda-storyboard.com

Внешне отличить версию RS не составит труда благодаря черному окладу облицовки радиатора, собственному аэродинамическому обвесу с иными бамперами, дополнительными спойлерами и задним диффузором, а также оригинальному рисунку 18- или 19-дюймовых (опция) колесных дисков.

Skoda Octavia RS iV. Фото: skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS iV. Фото: skoda-storyboard.com

Octavia Scout

Еще одна интересная модификация – "внедорожная" Octavia Scout, которая доступна исключительно с кузовом универсал. Впервые для новинки будет доступна версия с переднеприводной трансмиссией. Для полноприводных модификаций предлагаются турбодизель 2.0 TDI (115 л.с.) и бензиновый турбомотор 1.5 TSI (150 л.с.). Оба варианта комплектуются 6-ступенчатой "мемханикой". Также можно выбрать моноприводную версию 1.5 TSI e-TEC с "мягким" гибридным силовым агрегатом version и 7-ступенчатой роботизированнной КП DSG. Более мощные полноприводные модификации с моторами 2.0 TSI (190 л.с.), 2.0 TDI (150 л.с) и 2.0 TDI (200 л.с.) оснащаются 7-ступенчатым "роботом" DSG.

Skoda Octavia Scout. Фото: skoda-storyboard.com

От обычных универсалов версия Scout отличается защитным обвесом, увеличенным на 15 мм клиренсом и дополнительными "внедорожными" элементами. В салоне используются износостойкие материалы для обивки сидений ThermoFlux, алюминиевые педали и контрастная коричневая строчка.

Skoda Octavia Scout. Фото: skoda-storyboard.com

Octavia Mild Hybrid и Plug-In Hybrid

Помимо спортивной версии RS iV, модель Octavia iV также может оснащаться гибридным силовым агрегатом. Он включает бензиновый двигатель 1.4 TSI, электромотор и литий-ионную батарею. Суммарная мощность такой силовой установки достигает 204 л.с., а АКБ хватит чтобы преодолеть на электротяге до 60 км.

Гибридная Skoda Octavia. Фото: skoda-storyboard.com

Четвертое поколение Octavia покупатели могут приобрести и в электрифицированной версии e-TEC. Она оснащается вспомогательным электромотором и бортовой электросистемой на 48 вольт. Электромотор помогает ДВС экономить до 0,4 литра топлива на км пробега, а также выполняет функции стартер-генератора. Версия e-TEC доступна в двух вариантах мощности – с мотором 1.0 TSI (110 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.). В обоих случаях автомобиль оснащается 7-ступенчатой роботизированной КП DSG.

Гибридная Skoda Octavia. Фото: skoda-storyboard.com

"Голубое топливо"

Еще одной альтернативой для снижения вредных выбросов в атмосферу является использование силового агрегата, работающего на сжатом природном газе (CNG). Версия Octavia G-TEC оснащается бензиновым мотором 1.5 TSI (130 л.с.), который может работать на газе. Это позволяет снизить вредные выбросы примерно на 25% по сравнению с бензином. Баллон на 17,33 кг сжатого газа позволяет преодолеть расстояние до 500 км. Бензиновый бак вмещает 9 литров. Таким образом сумарный пробег может достигать 700 км. Переключение между баками осуществляется автоматически.

Skoda Octavia iV G-TEC, работающая на сжатом природном газе. Фото: skoda-storyboard.com

Традиционные ДВС

Для Octavia предлагается широкая гамма традиционных ДВС. Гамма бензиновых турбомоторов TSI включает базовый 1.0 TSI (110 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.) и топовый 2.0 TSI (190 л.с.). Дизельная гамма представлена версиями 2.0 TDI Evo, доступных в трех вариантах мощности – 115, 150 и 190 л.с.

Семейство Skoda Octavia четвертого поколение предлагается с различными силовыми агрегатами. Фото: skoda-storyboard.com

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