Компания SEAT обновила кроссовер Ateca

Испанская компания SEAT провела плановое обновление компактного кроссовера Ateca. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Напомним, что Ateca дебютировал в 2016 году на автошоу в Женеве и стал первым кроссовером марки. Автомобиль построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen и максимально унифицирован с родственными моделями Audi Q3, Skoda Karoq, VW Tiguan и др.

2021 SEAT Ateca media.seat.com

В нынешнем году автомобиль подвергли плановому рестайлингу и модернизации. Дизайн модели выполнен в стилистике более крупного кроссовера SEAT Tarraco. Новинка щеголяет новыми бамперами, светодиодной оптикой и видоизмененной облицовкой радиатора.

Для новинки подготовили широкий ассортимент модификаций. В частности, бензиновые версии оснащаются 3- и 4-цилиндровыми турбированными двигателями мощностью от 110 до 190 л.с. А поклонникам турбодизелей предлагают 2-литровый TDI мощностью 115 до 150 л.с. Также покупатели смогут выбирать между "механикой" и роботизированной КП DSG с двойным сцеплением, передним или полным приводом 4Drive.

2021 SEAT Ateca media.seat.com

2021 SEAT Ateca media.seat.com

В зависимости от комплектации обновленная Ateca может оснащаться цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю до 10,25 дюйма, обновленной информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем на 8,25 или 9,2 дюйма.

Кроме того, у модели появилось рулевое колесо с новым дизайном, а также расширен ассортимент материалов и цветов отделки. Также увеличен список базовых и дополнительных опций, включая современную систему онлайн-ассистанта и многочисленные электронные помощники.

2021 SEAT Ateca media.seat.com

В продаже у европейских дилеров обновленный SEAT Ateca появится осенью, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания SEAT представила мощный гибридный хэтчбек.