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Компания SEAT обновила кроссовер Ateca

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,5 т.
Компания SEAT обновила кроссовер Ateca

2021 Seat Ateca

Испанская компания SEAT провела плановое обновление компактного кроссовера Ateca. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Напомним, что Ateca дебютировал в 2016 году на автошоу в Женеве и стал первым кроссовером марки. Автомобиль построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen и максимально унифицирован с родственными моделями Audi Q3, Skoda Karoq, VW Tiguan и др.

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

В нынешнем году автомобиль подвергли плановому рестайлингу и модернизации. Дизайн модели выполнен в стилистике более крупного кроссовера SEAT Tarraco. Новинка щеголяет новыми бамперами, светодиодной оптикой и видоизмененной облицовкой радиатора.

Для новинки подготовили широкий ассортимент модификаций. В частности, бензиновые версии оснащаются 3- и 4-цилиндровыми турбированными двигателями мощностью от 110 до 190 л.с. А поклонникам турбодизелей предлагают 2-литровый TDI мощностью 115 до 150 л.с. Также покупатели смогут выбирать между "механикой" и роботизированной КП DSG с двойным сцеплением, передним или полным приводом 4Drive.

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

В зависимости от комплектации обновленная Ateca может оснащаться цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю до 10,25 дюйма, обновленной информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем на 8,25 или 9,2 дюйма.

Кроме того, у модели появилось рулевое колесо с новым дизайном, а также расширен ассортимент материалов и цветов отделки. Также увеличен список базовых и дополнительных опций, включая современную систему онлайн-ассистанта и многочисленные электронные помощники.

2021 SEAT Ateca

2021 SEAT Ateca

В продаже у европейских дилеров обновленный SEAT Ateca появится осенью, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания SEAT представила мощный гибридный хэтчбек.

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