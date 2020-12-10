Компания Porsche выпустила миллионный Cayenne

Компания Porsche выпустила миллионный экземпляр модели Cayenne, которая в свое время помогла фирме выйти из финансового кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. История Porsche Cayenne началась в 2002 году, когда компания презентовала первый в своей истории SUV. Спустя 18 лет с конвейера в Братиславе сошел миллионный экземпляр модели – GTS в цвете Carmine Red, который отправится покупателю в Германии.

Кризис-менеджер

Модель Cayenne сыграла важную роль в истории бренда. Все началось с того, что в начале 90-х годов компания Porsche начала постепенно терять свои позиции на рынке. Убытки компании к концу 1992 года достигли 240 млн немецких марок, объем продаж автомобилей бренда опустился до рекордно низко отметки – 14362 машин. К счастью, дебютировавший в январе 1993 года концептуальный Boxster получил хорошие отзывы публики, а его запуск в производство позволил улучшить ситуацию. И в 1996 году компании удалось реализовать порядка 32 тысяч спорткаров Boxster и 911. Однако, необходимо было принимать более кардинальные меры и искать новые возможности для роста продаж.

В 1998 году родился совместный проект Porsche и Volkswagen, получивший название "Colorado", а в начале "нулевых" прототипы будущего Cayenne уже проходили финальные тесты на заснеженных дорогах Канады.

Дорожные испытания предсерийных Porsche Cayenne в Канаде newsroom.porsche.com

В августе 2002 года состоялась торжественная церемония запуска нового завода, а мировая премьера первого в истории марки SUV прошла месяцем спустя на автошоу в Париже.

Первое поколение Cayenne дебютировало в 2002 году

Автомобиль вызвал огромный интерес журналистов и посетителей автосалона, а уже в 2009 году компания отметила выпуска 250 тысячного экземпляра модели.

В 2009 году компания праздновала выпуск 250-тысячного экземпляра кроссовера, который изготовили на заводе в Лейпциге newsroom.porsche.com

Семейство Cayenne стал стремительно расширяться: появились версии Turbo и S, GTS и Turbo S, а затем – Cayenne Diesel. Первое поколение модели разошлось по миру тиражом свыше 275 тысяч экземпляров.

В 2007 году в семействе появилась версия Cayenne GTS newsroom.porsche.com

Гибридная эра

Второе поколение, дебютировавшее в 2010 году на автошоу в Женеве, впервые получила гибридную версию – S Hybrid. В 2014 году его сменил первый PHEV в сегменте премиальных SUV – S E-Hybrid.

В 2010 году увидело свет второе поколение бестселлера newsroom.porsche.com

Стоит отметить, что работы над гибридной версией начались задолго до дебюта серийно модели. Опытный образец машины был готов еще в 2007 году.

Опытный образец гибридного Cayenne был готов еще в 2007 году newsroom.porsche.com

В 2017 году увидело свет третье поколение бестселлера. Несмотря на огромный успех модели Cayenne, в Цуффенхаузене постоянно ищут новые интересные конструктивные и дизайнерские решения. Одним из направлений развития семьи SUV стал дебют в 2019 году на автосалоне в Шанхае купеобразной версии Cayenne Coupе.

В 2019 году на автосалоне в Шанхае дебютировала купеобразная версия Cayenne Coupе newsroom.porsche.com

Таким образом на сегодняшний день семейство включает 12 моделей, представленных в двух кузовах и шести вариантах мощности, а если добавить к этому широкий ассортимент аксессуаров и возможности для персонализации, то суммарное количество модификации достигнет астрономической величины.

В 2019 году появилась самая мощная модель семейства – PHEV-гибрид Cayenne Turbo S E-Hybrid newsroom.porsche.com

Цифры и факты

В 2007 году Cayenne принял участие в трансконтинентальном марафоне TransSyberia Rally, преодолев за две недели расстояние свыше 7 тысяч км и занял три первых призовых места, а годом спустя к финишу ралли первыми пришли сразу пять Cayenne.

В 2007 году первые три призовых места марафона TransSyberia Rally заняли экипажи на Cayenne newsroom.porsche.com

В 2008 году Cayenne вдвое опередил по объемам производства культовую модель Porsche 911, достигнув отметки 105 тысяч машин в год.

В 2018 году Porsche вписал свое имя в знаменитую "Книгу рекордов Гиннесса", установив мировой рекорд по "буксировке самого тяжелого самолета серийным автомобилем". Cayenne смог протянуть 285-тонный Airbus A380 на 42 метра.

В 2018 году Porsche отметился в "Книге рекордов Гиннесса", отбуксировав 285-тонный Airbus A380 на 42 метра. newsroom.porsche.com

На "Северной петле" гоночной трассы Нюрбургринг Cayenne Turbo S установил рекорд трассы в классе, преодолев расчетную дистанцию менее чем за 8 секунд.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche намерена использовать на моделях с ДВС метанол, а также совместно с коллегами из Audi готовят полностью электрические кроссоверы.