Компания Porsche представила детские кресла нового поколения

Немецкая компания Porsche разработала новое поколение детских автомобильных кресел, соответствующие всем требованиям обновленного европейского стандарта безопасности i-size.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новые автокресла предназначены для перевозки малышей ростом от 40 до 83 см (Baby Seat), а также детей постарше – ростом от 76 до 105 см (Kid Seat). Обе модели оснащены шеститочечными ремнями безопасности, а регулируемый подголовник позволяет подстраивать кресло в процессе роста ребенка.

Обе модели кресел соответствуют обновленному европейскому стандарту безопасности i-size, который учитывает не только вес, но и рост ребенка, а также обеспечивает улучшенную защиту головы и шеи при боковых столкновениях.

Дизайнеры творчески подошли к проекту и предложили для кресел цвета исторической ливреи Gulf, которая украшала гоночные модели Porsche 60-70-х годов прошлого века. Кроме того, на ремнях и по бокам сидений нанесена фирменная символика компании.

В качестве дополнительной опции Porsche предлагает специальную основу Flex Base, которая крепится в штатные фиксаторы ISOFIX. Она позволяет существенно упростить и ускорить процесс установки/демонтажа детского кресла.

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