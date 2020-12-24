Компания Porsche представила детские кресла нового поколения

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,7 т.
Компания Porsche представила детские кресла нового поколения

Немецкая компания Porsche разработала новое поколение детских автомобильных кресел, соответствующие всем требованиям обновленного европейского стандарта безопасности i-size.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новые автокресла предназначены для перевозки малышей ростом от 40 до 83 см (Baby Seat), а также детей постарше – ростом от 76 до 105 см (Kid Seat). Обе модели оснащены шеститочечными ремнями безопасности, а регулируемый подголовник позволяет подстраивать кресло в процессе роста ребенка.

Компания Porsche представила детские кресла Baby Seat для перевозки малышей ростом от 40 до 83 см

Обе модели кресел соответствуют обновленному европейскому стандарту безопасности i-size, который учитывает не только вес, но и рост ребенка, а также обеспечивает улучшенную защиту головы и шеи при боковых столкновениях.

Детские кресла Kid Seat предназначены для перевозки детишек ростом от 76 до 105 см

Дизайнеры творчески подошли к проекту и предложили для кресел цвета исторической ливреи Gulf, которая украшала гоночные модели Porsche 60-70-х годов прошлого века. Кроме того, на ремнях и по бокам сидений нанесена фирменная символика компании.

Дизайнеры творчески подошли к проекту и предложили для кресел цвета исторической ливреи Gulf

В качестве дополнительной опции Porsche предлагает специальную основу Flex Base, которая крепится в штатные фиксаторы ISOFIX. Она позволяет существенно упростить и ускорить процесс установки/демонтажа детского кресла.

Основа Flex Base позволяет существенно упростить и ускорить процесс установки/демонтажа детского кресла

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche и Siemens Energy работают над созданием синтетических видов топлива, а на заводе в Братиславе собрали юбилейный миллионный Cayenne.

ГерманияНовости автомираавтоновостибезопасностьPorsche