Компания подарила всем своим сотрудникам по новому авто: их больше 4000

Виталий Сазонов Новости 10:45, 8.10.2020 Обновлено: 11:05, 8.10.2020

Китайская сталелитейная компания Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation наградила всех своих 4 116 сотрудников подарком в виде нового автомобиля. Таким образом фирма решила отблагодарить персонал за превышение плановых показателей прибыли несколько лет подряд.

Как сообщает AlKhaleej Today, последние пять лет компания стабильно увеличивала чистую прибыль, и руководство хотело сделать что-то особенное, чтобы поблагодарить сотрудников за проделанную работу. В итоге было решено подарить каждому из них машину. Церемония торжественного вручения ключей от автомобилей прошла 1 октября (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today

Распределение подарков между персоналом заняло у работодателя несколько недель. Всего Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation приобрела 4 116 автомобилей – 2 933 кроссоверов Ford Territory и 1 183 седанов Volkswagen Magotan.

Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today
Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today
Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today

Покупка обошлась примерно в 74 млн долларов. Также фирма покроет расходы на регистрацию и пятилетнюю страховку каждого из авто.

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