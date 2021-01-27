Компания Nokian Tyres представила новую линейку зимних шин

Финская компания Nokian Tyres провела масштабную презентацию новой линейки зимних шин, которые появятся в продаже осенью нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для зимнего сезона 2021-2022 финская компания Nokian Tyres подготовила новое семейство шин Nokian Hakkapeliitta 10.

Популярное и хорошо известное семейство в этом году представлено сразу тремя моделями – Hakkapeliitta 10 для легковых автомобилей, Hakkapeliitta 10 SUV для кроссоверов и внедорожников, а также, впервые в истории совершенно новой моделью Hakkapeliitta 10 EV, которая создана специально для растущего числа электромобилей и гибридов.

Главными особенностями семейства Hakkapeliitta 10 стал новый симметричный дизайн, два типа используемых шипов, новый состав резиновой смеси и прочие инновации. В частности, симметричный рисунок протектора с широкими расширяющимися к боковинам канавкам позволяет более эффективно удалять снег и воду из пятна контакта. Для эффективного противодействия слешпленингу увеличено число ламелей разных размеров и форм.

Новый состав химической смеси обеспечивает высокую износостойкость и уменьшенное сопротивление качению для снижения расхода топлива и вредных выбросов. Кроме того, специальные растительные добавки в резиновую смесь позволяют шине эффективно выполнять свою роль в различных температурах, что особенно актуально с учетом глобального изменения климата.

Hakkapeliitta 10 SUV для кроссоверов и SUV имеет более агрессивный дизайн и усиленную конструкцию, созданную с учетом более высокой массы и более жестких условий эксплуатации. Для повышения долговечности и износостойкости боковины армированы арамидным волокном.

Создатели нового поколения шин Nokian Tyres провели большое количество разнообразных тестов в реальных условиях на своем самом северном в мире тестовом полигоне White Hell, расположенном в Заполярье, а также на обычных дорогах общего пользования.

Опробованная ранее инновационная технология использования двух разных типов шипов позволяет значительно улучшить поведение шины в различных дорожных условиях, в первую очередь, на льду. Шипы, расположенные в центральной части протектора, отвечают за разгон и торможение, а боковые шипы – за стабильность машины в поворотах.

Количество шипов увеличено по сравнению с прежним поколением Hakkapeliitta 9 на 16%. Особое расположение шипов позволило существенно снизить уровень шума. Этому же способствует специальная подушка под шипом и увеличенная толщина слоя между шипом и основой протектора.

Компания Nokian Tyres славится своими инновациями. Ярким примером этого является появление в линейке Hakkapeliitta 10 совершенно новой модели Hakkapeliitta 10 EV, которая адресована растущему числу владельцев электромобилей и гибридов.

Помимо основных преимуществ Hakkapeliitta 10, новинка обладает пониженным сопротивлением качению, что позволяет увеличить дальность пробега на электротяге и снизить расход топлива у гибридов. Но, главное достоинство этой модели в низком уровне шума, который обеспечивается за счет использования особого шумопоглощающего слоя.

Он позволил снизить уровень шума по сравнению с аналогами на 7дБ. Кроме того, снижению шума при езде способствует более совершенной с точки зрения аэродинамики дизайн боковин.

Семейство шин Hakkapeliitta 10 будет предложено в самом широком диапазоне типоразмеров от 14 до 22 дюймов, с индексом скорости Т (190 км/ч). В продаже новое семейство появится осенью нынешнего года.

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