Компания Nissan отложила старт производства нового Qashqai

В компании Nissan приняли решение перенести начало производства кроссовера Qashqai нового поколения на середину будущего года. Об этом сообщает портал Carscoops.

Первоначально планировалось начать производство третьей генерации популярного кроссовера в октябре нынешнего года. Однако, по целому ряду причин, выпуск новинки решили отложить на более поздний срок.

2021 Nissan Qashqai проходит последние тесты. Фото: carscoops.com

В настоящее время прототипы Nissan Qashqai проходят завершающие дорожные испытания на дорогах общего пользования. По словам представителей компании, "на британском заводе в Сандерленде ведутся работы по организацию производства, но они требуют серьезных инвестиций в размере порядка 400 тысяч фунтов стерлингов". Точную дату дебюта третьего поколения Qashqai обещают назвать в ближайшие несколько месяцев.

2021 Nissan Qashqai проходит последние тесты. Фото: carscoops.com

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2021 Nissan Qashqai проходит последние тесты. Фото: carscoops.com

Ожидается, что кроссовер сохранит такие же пропорции, что и его предшественник, и будет использовать новую стилистику Nissan, которая отличается более экспрессивными формами. В салоне появятся новая приборная панель с информационно-развлекательной системой нового поколения, а также расширенный набор систем безопасности и помощи водителю.

2021 Nissan Qashqai сохранит такие же пропорции, что и его предшественник. Фото: carscoops.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Nissan готовит большой электрический SUV.