Электрокары могут подешеветь до 85 тыс. грн уже летом 2020-го

Obozrevatel Новости 13:44, 29.01.2021

Японская компания Nidec, которая производит компоненты для электромоторов, прогнозирует, что в этом году цены на электрокары упадут до 85 000 гривен.

Такой спад, по их мнению, создаст новый спрос на авто в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на главу и генерального директора Nidec Шигенобу Нагамори сообщает Nikkei Asia.

"Цена автомобиля упадет до 300 000 иен (2890 долларов, 81 400 гривен), что приведет к резкому спросу на автомобили", – сказал Нагамори.

По его словам, в июле 2020 году в Китае начали продавать электромобили Wuling за 4300 долларов, которые стали самыми продаваемыми в стране, поэтому рынок меняется уже сейчас.

Нагамори говорит, что такие авто появятся в Индии, Африке и Южной Америке и расширят весь рынок новых автомобилей. А поступление недорогих автомобилей стимулирует мировой рынок вырасти с нынешних 80-90 миллионов единиц до 300 000 000 единиц в будущем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине электромобили можно приобрести по цене от 16 000 долларов. Среди них Nissan Sylphy, Chery Tiggo 3xe и другие.

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