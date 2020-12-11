Компания Mazda подготовила новую версию MX-5 GT RS

Компания Mazda представила новую спортивную версию своей популярной модели MX-5, получившую обозначение GT RS.

Об этом сообщает портал Motoring. Новинка будет предложена как с мягким верхом, так и в варианте купе-кабриолет RF.

Версия GT RS будет предложена как с мягким верхом, так и в варианте купе-кабриолет RF. mazda.com

От своих собратьев по семейству модель будет отличаться мощным 184-сильным мотором, который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой". Кроме того, для модели подготовили ажурные 17-дюймовые легкосплавные диски BBS с резиной Bridgestone Potenza S001 размерностью 205/45RF17. Спереди установили 4-поршневые тормозные механизмы Brembo с красным суппортами и увеличенными до 280 мм вентилируемыми дисками.

GT RS получит новые диски BBS, тормоза Brembo и амортизаторы Bilstein obozrevatel.com

Спортивная подвеска получила новые амортизаторы Bilstein, а под капотом появилась распорка, усиливающая жесткость конструкции. Кованные диски и новые тормозные механизмы позволили снизить неподрессоренную массу машины.

Салон родстера Mazda MX-5 mazda.com

К сожалению, новинка доступна пока только для австралийского рынка, где ее оценили в 55296 австралийских долларов (34393 евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda показала перспективные моторы нового поколения, а также подготовила лимитированную серию 100th Anniversary к своему 100-летию.