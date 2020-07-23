Компания Kia показала кроссовер стоимостью менее $7 тысяч

Индийское подразделение Kia Motors India опубликовало первую официальную иллюстрацию нового компактного кроссовера Kia Sonet.

Прообраз будущей новинки под именем Sonet был впервые представлен на автосалоне в Дели в начале нынешнего года. Теперь пришла очередь серийной модели, которая расширит линейку кроссоверов на индийском рынке и будет представлена 7 августа нынешнего года.

Концепт Kia Sonet представили на автошоу в Дели в начале нынешнего года. Фото: kiamedia.com

Автомобиль получил привлекательный дизайн, выполненный в фирменной стилистике марки. В первую очередь речь идет о крупной облицовке радиатора – "нос тигра", украшенной хромированным окладом, а также оригинальному рисунку светодиодных фар головного света. Подчеркнуть спортивный характер модели призваны широкие колесные арки, мускулистые крылья и профилированный капот.

Модель Sonet станет вторым автомобилем, созданным в Индии после представленного ранее кроссовера Kia Seltos. Но самое важное, что Sonet станет глобальной моделью и будет доступен не только индийским покупателям, но и жителям других стран. Автомобиль предназначен в первую очередь для молодежной аудитории.

Новинка рассчитана на молодежную аудиторию. Фото: kiamedia.com

При длине около 4 метров новинка будет иметь колесную база 2,5 метра. В движение компактный кроссовер будут приводить 83-сильный атмосферный мотор объемом 1,2 литра, 1-литровый 3-цилиндровый ДВС с турбонаддувом и мощностью 120 сил. Кроме того, покупатели смогут приобрести версию с 115-сильным турбодизелем 1.5 CRDi, который уже используется на более крупном кроссовере Kia Seltos. Привод будет осуществляться исключительно на переднюю пару колес. Ожидается, что стоимость новинки не превысит 7 тысяч долларов.

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