Компания Kia изменила логотип и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Южнокорейская компания Kia провела грандиозное шоу по случаю презентации новой фирменной эмблемы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Торжественное мероприятие состоялось в городе Инчхон. Устроенное по этому поводу шоу фейерверков вошло в Книгу рекордов Гиннеса – в нем задействовали рекордное количество дронов – 303 штуки, которые синхронно выпустили сотни фейерверков.

Шоу фейерверков вошло в Книгу рекордов Гиннеса – в нем задействовали рекордное количество дронов – 303 штуки kianewscenter.com

15 января планируется провести презентацию нового стратегического плана развития компании kianewscenter.com

Таким необычным способом корейский производитель решил привлечь внимание к новому фирменному логотипу, который совсем скоро заменит хорошо знаковый нам овал не только на сайтах и документах, но и на автомобилях марки.

Новый логотип и слоган компании Kia kianewscenter.com

Интересно, что впервые новый логотип появился в 2019 году на электрическом концепте Imagine by Kia.

Концепт Imagine by Kia 2019 года первым "примерил" новый логотип kianewscenter.com

Imagine by Kia показали на многих мировых автошоу kianewscenter.com

Имя выполнено иным шрифтом, который напоминает рукописное написание, и лишено обрамляющего овала. Помимо логотипа компания также представила свой новый слоган – Movement that Inspires – "Движение, которое вдохновляет". А 15 января планируется провести презентацию нового стратегического плана развития компании на ближайшие годы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia привезет в Европу кроссовер Sorento PHEV, а также обновила свой спортивный седан Stinger.