Компания Kia изменила логотип и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Южнокорейская компания Kia провела грандиозное шоу по случаю презентации новой фирменной эмблемы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Торжественное мероприятие состоялось в городе Инчхон. Устроенное по этому поводу шоу фейерверков вошло в Книгу рекордов Гиннеса – в нем задействовали рекордное количество дронов – 303 штуки, которые синхронно выпустили сотни фейерверков.

Таким необычным способом корейский производитель решил привлечь внимание к новому фирменному логотипу, который совсем скоро заменит хорошо знаковый нам овал не только на сайтах и документах, но и на автомобилях марки.

Интересно, что впервые новый логотип появился в 2019 году на электрическом концепте Imagine by Kia.

Имя выполнено иным шрифтом, который напоминает рукописное написание, и лишено обрамляющего овала. Помимо логотипа компания также представила свой новый слоган – Movement that Inspires – "Движение, которое вдохновляет". А 15 января планируется провести презентацию нового стратегического плана развития компании на ближайшие годы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia привезет в Европу кроссовер Sorento PHEV, а также обновила свой спортивный седан Stinger.