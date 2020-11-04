Компания Jeep подготовила к выставке SEMA360 необычный пикап

К выставке тюнинга SEMA360 компания Jeep и подразделение Mopar подготовили оригинальную версию пикапа Jeep Gladiator Top Dog Concept.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Команда специалистов подразделения Mopar, отвечающего в концерне FCA за тюнинг и аксессуары, представит на выставке в Лас Вегасе концепткар Gladiator Top Dog.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Автомобиль предназначен для любителей активного отдыха. Для них подготовили около 20 различных дополнительных аксессуаров, которые позволят максимально комфортно отдохнуть и провести время на природе.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Так, в специальном крытом грузовом отсеке PCOR, который установили вместо стандартной грузовой платформы, нашлось место для небольшого холодильника и электрического гриля для приготовления хот-догов.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

С другой стороны этого же бокса разместили полки для запасных частей и инструментов, необходимых для обслуживания горных велосипедов.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Для велосипедов на крыше бокса предусмотрены надежные крепления.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

На задней части бокса крепится "запаска" и канистра.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Под полом есть выдвижной отсек для хранения различных мелочей, в том числе различных тросов и небольшой складной лестницы. Кроме того, над кабиной установили дополнительную грузовую платформу для перевозки багажа.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Автомобиль окрашен в особый оттенок синего цвета K-9, который также используется в салоне для окраски внутренних декоративных панелей. Автомобиль получил шноркель, две светодиодных фары-прожектора, 17-дюймовые алюминиевые диски с внедорожной резиной BF Goodrich KM3 внешним диаметром 37 дюймов, лифт-комплект JPP для увеличения клиренса на 51 мм с амортизаторами FOX и стальные боковые подножки.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

На автомобиле установили мощный силовой бампер JPP Rubicon с защитными дугами перед радиатором, со встроенной лебедкой Rubicon Warn с тяговым усилием 3629 кг и 30-метровым тросом Spydura Synthetic Rope. Еще одна лебедка JPP Warn установлена сзади.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

В салоне используются отделочные материалы черного и синего цвета, а на полу появились специальные всепогодные коврики Mopar. Кресла, подлокотники, руль и чехол рычага КП имеют натуральную кожаную отделку Katzkin с синей декоративной строчкой. Для большего удобства стальные накладки на педали имеют специальные резиновые вставки, предотвращающие проскальзывание.

В движение Jeep Gladiator Top Dog Concept приводится 3,6-литровым бензиновым мотором Pentastar V-6 мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 353 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия TorqueFlite. А привод осуществляется на все четыре колеса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Jeep подготовила новую версию в честь вездехода Willys.