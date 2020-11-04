Компания Jeep подготовила к выставке SEMA360 необычный пикап

К выставке тюнинга SEMA360 компания Jeep и подразделение Mopar подготовили оригинальную версию пикапа Jeep Gladiator Top Dog Concept.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Команда специалистов подразделения Mopar, отвечающего в концерне FCA за тюнинг и аксессуары, представит на выставке в Лас Вегасе концепткар Gladiator Top Dog.

Автомобиль предназначен для любителей активного отдыха. Для них подготовили около 20 различных дополнительных аксессуаров, которые позволят максимально комфортно отдохнуть и провести время на природе.

Так, в специальном крытом грузовом отсеке PCOR, который установили вместо стандартной грузовой платформы, нашлось место для небольшого холодильника и электрического гриля для приготовления хот-догов.

С другой стороны этого же бокса разместили полки для запасных частей и инструментов, необходимых для обслуживания горных велосипедов.

Для велосипедов на крыше бокса предусмотрены надежные крепления.

На задней части бокса крепится "запаска" и канистра.

Под полом есть выдвижной отсек для хранения различных мелочей, в том числе различных тросов и небольшой складной лестницы. Кроме того, над кабиной установили дополнительную грузовую платформу для перевозки багажа.

Автомобиль окрашен в особый оттенок синего цвета K-9, который также используется в салоне для окраски внутренних декоративных панелей. Автомобиль получил шноркель, две светодиодных фары-прожектора, 17-дюймовые алюминиевые диски с внедорожной резиной BF Goodrich KM3 внешним диаметром 37 дюймов, лифт-комплект JPP для увеличения клиренса на 51 мм с амортизаторами FOX и стальные боковые подножки.

На автомобиле установили мощный силовой бампер JPP Rubicon с защитными дугами перед радиатором, со встроенной лебедкой Rubicon Warn с тяговым усилием 3629 кг и 30-метровым тросом Spydura Synthetic Rope. Еще одна лебедка JPP Warn установлена сзади.

В салоне используются отделочные материалы черного и синего цвета, а на полу появились специальные всепогодные коврики Mopar. Кресла, подлокотники, руль и чехол рычага КП имеют натуральную кожаную отделку Katzkin с синей декоративной строчкой. Для большего удобства стальные накладки на педали имеют специальные резиновые вставки, предотвращающие проскальзывание.

В движение Jeep Gladiator Top Dog Concept приводится 3,6-литровым бензиновым мотором Pentastar V-6 мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 353 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия TorqueFlite. А привод осуществляется на все четыре колеса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Jeep подготовила новую версию в честь вездехода Willys.