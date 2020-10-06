Компания Jaguar обновила маленький седан ХЕ

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Компания Jaguar обновила маленький седан ХЕ

Британская компания Jaguar провела плановое обновление самого маленького седана ХЕ.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка получила новую гибридную версию (MHEV) и современную мультимедийную систему с расширенными коммуникационными возможностями.

2021 Jaguar XE. Фото:

В семействе появилась новая версия с дизельным двигателем и технологией mild hybrid. Новый 2-литровый силовой агрегат развивает мощность 204 л.с., что на 24 л.с. больше, чем у предшественника. Кроме того, благодаря вспомогательному электромотору он стал экономичнее и выбрасывает в атмосферу меньше СО2.

Покупателям, предпочитающим бензиновые моторы, обновленный седан ХЕ предлагает выбор между 250 и 300-сильными версиями современного 2-литрового турбированного двигателя семейства Ingenium. Все версии седана оснащаются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, 300-сильная модификация оснащена системой полного привода, а на разгон до первой "сотни" автомобилю требуется всего 5,6 с.

2021 Jaguar XE. Фото:

Для обновленных седанов компания подготовила информационно-развлекательную систему Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем с улучшенной графикой, а вся необходимая водителю информация выводится на цифровую панель приборов с диагональю 12,3 дюйма.

2021 Jaguar XE. Фото:

Новая мультимедийная система может обновляться "по воздуху", поддерживает в стандартной комплектации Apple CarPlay и Android Auto, а также позволяет подключать по Bluetooth одновременно два смартфона.

2021 Jaguar XE. Фото:

Дополнительный комфорт в салоне обеспечит новое поколение системы очистки и ионизации воздуха Cabin Air Ionisation с фильтром PM2.5. Также автомобиль получил новое рулевое колесо и более удобные сиденья.

Автомобиль уже доступен для заказа в Великобритании, а стоимость новинки стартует с отметки £29 635 (32 592 евро).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Jaguar представила новый электрический кроссовер.

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